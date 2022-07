Tiene 32 años y, aunque vive en Barcelona desde haca años, es de Cádiz. Su nombre te sonará porque es una de las aspirantes que más ha dado que hablar en MasterChef. María Lo Gómez llegó al casting del programa con las ideas muy claras y un sueño, conquistó a los jueces con un ajoblanco y consiguió la oportunidad que, aunque por aquel entonces no lo sabía, cambiaría su vida para siempre. Ella, junto a Verónica, David y Adrián son los finalistas de la décima edición del talent. María Lo ha sido elogiada tanto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, como por el resto de sus compañeros, que siempre la han visto como ganadora.

03.49 min María Lo es la primera finalista de MasterChef 10

No le gustaba escuchar piropos, pero en MasterChef no le ha quedado otro remedio que acostumbrarse. Sin embargo, no todo ha sido bueno a lo largo de su paso pr el programa, también ha habido momentos complicados, platos que no alcanzaron las expectativas de los jueces, ni siquiera las suyas. Porque si algo tiene María Lo es que es muy exigente consigo misma, demasiado en algunas ocasiones. Esto le ha llevado a romperse hasta las lágrimas. MasterChef ha conseguido que la aspirante se abra en canal, incluso con su propio padre, que falleció el pasado mes de mayo. Antes de entrar al programa, donde se encontró con su expareja, le confesó que era lesbiana. ¿Cuánto sabes acerca de la gaditana?

El reencuentro con su exnovia María Lo protagonizó uno de los momentazos de la última fase del casting de MasterChef 10. Allí coincidió con su expareja, Teresa, que también consiguió el delantal blanco. Juntas entraron en el programa y demostraron que se llevaban de maravilla, a pesar de en el primer programa volaron los cuchillos. "Me rompió el corazón", le reprochaba Teresa entre risas. ¿Te acuerdas de cómo fue? 07.05 min Maria Lo y Teresa, encuentro en MasterChef tras la ruptura El buen rollo entre ellas se hizo más evidente a medida que fueron pasando las semanas. De hecho, ambas aspirantes aprovechaban cualquier ocasión para dedicarse palabras de cariño. Aunque en algún momento nos hicieron dudar, su historia ya estaba cerrada y entre ellas solo queda ya una bonita amistad. De hecho, las dos han rehecho su vida y se han vuelto a enamorar.

María Lo confesó a su padre que era lesbiana antes de que muriera gracias a MasterChef Patty es el nombre de la actual pareja de María Lo, a quien conocimos en ese primer programa, durante el casting. Justo antes de entrar a MasterChef, la gaditana tomó una decisión: contarle a su padre que era lesbiana. Así lo hizo. Gracias a MasterChef, esta aspirante pudo compartir que era lesbiana antes de que su padre muriera RTVE.esz El pasado mes de mayo, María Lo contaba en Instagram que su padre había fallecido: "Siempre alardeé de la vida 'eterna' que tendría por esos genes chinos y longevos. Pero no fue así. Lo que sí que fue, es que se marchó en el momento preciso que se tenía que marchar (si es que ese momento existe). Se marchó sabiendo quién era su hija, al 100%, sin filtros. Aceptándome y yo aceptándole a él, entendiendo quién ha sido y por qué, por la vida que ha vivido".