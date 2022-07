¿Qué le pasa al chef Jordi Roca en la voz

La final de MasterChef 10 se ha vivido en una de las cocinas más prestigiosas de nuestro país y del mundo, en los fogones del restaurante El Celler de Can Roca. Una oportunidad única para los aspirantes que han tenido que realizar algunos de los platos más distinguidos de su menú. Para ayudar a los finalistas con este reto, el programa ha contado con los tres hermanos Roca: Joan, Josep y Jordi.

El más pequeño de los hermanos Roca, Jordi, ha aprovechado su paso por el programa para hablar sobre su nuevo proyecto bajo la marca Rocambolesc, su primera heladería en Estados Unidos, concretamente en Houston, con la idea de acercar el universo dulce de los postres de El Celler de Can Roca al gran público, la capital cultural y gastronómica del sur de Texas.

Durante su intervención muchos habrán reparado en que Jordi hablaba entre susurros, como si estuviese afónico, pero la enfermedad que el brillante repostero padece desde hace 12 años es algo más complejo que el simple hecho de haber perdido la voz.

El mejor repostero del mundo sin mediar palabra

Jordi pasó un tiempo abatido por esta situación, pero tras años de rehabilitación el repostero ha logrado superar muchos de sus hándicap y comenzó a poner en valor otros aspectos a los que no había prestado atención antes, como el valor del silencio y la escucha.

En 2017, el propio Jordi Roca lo hizo público a través de su Instagram con el siguiente mensaje: "Queridos, no soy de compartir mis problemas, pero quiero contaros que desde hace más de 7 meses sufro una severa afonía que me impide hablar con normalidad, se relaciona con una distonía cervical que padezco desde hace años. De todo ello espero estar mejor dentro de muy poco para seguir cantando rancheras y contando lo que hacemos en los congresos de cocina. Lo digo más que nada para que no me sigan ofreciendo própolis ni caramelos de eucalipto ni infusiones de miel y limón".