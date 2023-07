'4 Latas': Curiosidades de la última película de Quique San Francisco

Más allá de su faceta como humorista, Quique San Francisco (1955-2021) atesoraba una prolífica filmografía. El actor trabajó con directores como José Luis Cuerda, Manuel Gutiérrez Aragon, Santiago Segura o Eloy de la Iglesia junto al que se consagró como uno de los iconos del cine quinqui de los 80 (Navajeros, Colegas o El pico). En 4 Latas (2018), la película protagonizada por Jean Reno que se adentra en la magia del Sáhara, San Francisco da vida a un viejo aventurero llamado Joseba que decide despedirse del mundo bajo el sol de África, el continente en el que vivió sus momentos más felices. Curiosamente, el papel que interpreta aquí es el de un hombre enfermo que se despide del mundo. De igual modo, el actor se despedia con esta cinta de la industria del cine.

Sobre la actual crisis migratoria y el auge de los populismos, Jean Reno aseguraba en una entrevista a RTVE que: “No soy político ni sociólogo pero creo que el mundo se está volviendo muy loco con los populismos. Esta película es una comedia pero habla de problemas reales, como hacía el gran Charlie Chaplin, los pobres que no pueden comer… El mundo está loco. Solo espero que no explote ”

La emigración africana es otro de los grandes temas de la película, como confiesa Gerardo Olivares: “Con la película 14 kilómetros (2006) retraté el viaje de ida de los inmigrantes a Europa; y este es el viaje de vuelta . Una cosa que no se suele contar es que hay muchos que se quedan atrapados en la valla de Ceuta o Melilla y que, cuando ven que no tienen posibilidades de cruzar, deciden regresar”.

El poder psicológico del desierto

A través de los personajes de 4 Latas, los actores desnudaron su alma dentro y fuera de la película. También su director. “Para mí este rodaje ha sido una aventura en la que me he ido metiendo junto a mi personaje –confiesa Jean Reno- E ir con ellos, con Gerardo y Hovik, ha hecho que el desierto entre en mi interior y eso me ha permitido conocerme mejor a mí mismo. Ha sido una aventura formidable. El desierto te empuja a preguntarte: “Qué quieres hacer aquí? ¿Por qué no te quedas en casa? Y al final es una experiencia que te cambia”.