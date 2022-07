La primera versión del reloj, de dos metros, se inauguró en el Museo de Ciencias de Londres y, en realidad, no fue idea de Bezos. Según se cuenta en el documental El mundo según Amazon (2019), que puede verse en La Noche Temática, la idea previa fue del empresario Danny Hillis, uno de los profetas de Silicon Valley y amigo de Bezos, obsesionado con que el ser humano dejase de pensar en una barrera mental a la hora de imaginar su propio futuro.

En 1986 empezó a imaginarse un reloj analógico -sí, ¡los hombres del mundo digital apostando por el arcade temporal!- que funcionará al menos durante 10.000 años. Unos años más tarde, Bezos entra en el proyecto haciendo una importante donación de capital y cediendo, para su construcción uno de sus terrenos desérticos que Blue Origin, su compañía de turismo espacial, posee en Van Horn, Texas.

Según contó en sus redes hace unos años, la construcción está llevándose a cabo de forma completamente mecánica. “La instalación ha comenzado: 150 metros de alto, completamente mecánico, impulsado por los ciclos térmicos (que se producen) entre el día y la noche, sincronizado con el mediodía solar, un símbolo para el pensamiento a largo plazo”, escribió en Twitter el magnate en febrero de 2018, cuando comenzó la construcción.

