Congrés Nacional de Junts: Ningú "deixarà caure" Borràs

Ovació dels militants de Junts a Laura Borràs i Jordi Turull en el Congrés que aquest cap de setmana celebren per decidir l'estratègia de futur del partit. Una trobada que arriba l'endemà de la reunió entre Sánchez i Aragonès i pocs dies després que la Fiscalia hagi demanat penes de presó i inhabilitació per la presidenta del Parlament.

El Congrés preveu posar a debat els pactes de govern municipals i la seva relació amb Esquerra al Palau de la Generalitat. I també decidir sobre la seva presència a la taula de diàleg.

Respecte a la taula de diàleg, ha dit que convindria que més que una taula de diàleg creessin un grup de Whatsapp perquè de moment, diu, només serveix per “discutir per veure quan poden quedar” . Turull també ha advertit ERC de les males arts del PSOE i recorda que mentre invoquen els “cants de sirena” del diàleg continua la repressió amb atacs a la llengua, l’ofec econòmic a la sanitat o el ‘Catalangate’.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, avisa que qui vulgui acabar amb Borràs tindrà molta feina i insta la militància a “posar-se al davant” per no deixar-la caure.

La presidenta de Junts i presidenta del Parlament, Laura Borràs, assegura que els sis anys de presó i 21 d’inhabilitació que li reclama la fiscalia per un presumpte delicte de prevaricació quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) no aturaran la seva feina al capdavant del Parlament perquè aquesta, diu, és la millor manera de “prestigiar” la institució . Borràs avisa que la seva és, en el fons, una causa política dirigida per l’estat espanyol amb l’objectiu de tenir “agenollat i atemorit” l’independentisme.

Els socialistes defensen el diàleg

Per contra, i com era d'esperar, defensa aferrissada dels socialistes catalans davant la taula de diàleg. El PSC aprova, en un consell nacional, 84 candidats a les pròximes eleccions municipals. Durant la seva intervenció, Salvador Illa ha tornat a valorar la voluntat de diàleg del govern i ha tornat a demanar a Pere Aragonès, que n'obri un, també, entre els partits catalans. Ha insistit en el fet que parlar no és cedir i que seure és el primer pas, indispensable, per arribar a acords.