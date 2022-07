Encetem un cap de setmana farragós marcat per la mobilitat de la segona quinzena de juliol i per unes elevades temperatures que no donen treva. A Catalunya, els termometres s’enfilaran fins a 39-41° a l’interior i arribaran als 35° a la costa. Es manté activat el nivell 3, nivell extrem de perill d’incendi del pla alfa a 275 municipis.

Risc d'incendis A Lleida, s'esperen les temperatures més altes, podrien superar els 40°, i el risc d'incendis és molt elevat. Aquest dissabte és el cinquè dia d'onada de calor i el pitjor és que no sabem fins quan s'allargarà. L'Ajuntament de la capital del Segrià ha habilitat espais perquè la gent pugui refugiar-se de les altes temperatures. Preocupen els parcs naturals i el camp per l'alt risc d'incendis. Els Agents Rurals sobrevolen en helicòpter finques del pla de Lleida, la Conca de Barberà, l'Anoia i el Solsonès per controlar les màquines que hi treballen en plena temporada de sega. Demanen màxima prudència i asseguren que la conscienciació i els treballs de prevenció dels pagesos també han ajudat a minimitzar els focs. Encara queden tres setmanes de treballs de sega i des de l'1 de juny, els Agents Rurals han intervingut en 11 focs per maquinària a la zona. Recordem que el departament d'Interior ja ha establert dures restriccions per intentar apaivagar la situació. En principi aquestes estan establertes fins dilluns, però no es descarta que calgui allargar-les. Restriccions "severes" davant l'onada de calor extrema