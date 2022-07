Nacido en 1915, fue un astrofísico inglés conocido principalmente por su teoría de la nucleosíntesis estelar y por sus contorvertidas posturas sobre otros asuntos cosmológicos y científicos.

Era un hombre seguro de sí mismo que prefería ir por libre. Al contrario que Ryle, Hoyle disfrutaba de los debates y las discusiones y lo consideraba algo esencial en el proceso de realizar descubrimientos. Tuvo bastantes enfrentamientos con Ryle en relación a la teoría del Big Bang, una carrera en la que eran rivales. Estos enfrentamientos motivaron algunos de sus mayores descubrimientos.

“ Una de las cosas que hay que pensar es que hay que tener un sentido de obstinación en la ciencia porque si no, no puedes ir contra la multitud. Y si no vas contra la multitud, no tendrás verdaderos éxitos.“