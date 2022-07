Pocs dies després que Uber anunciés el seu retorn a Barcelona com a servei VTC amb una flota d’uns 200 cotxes, una investigació periodística internacional ha revelat com l'empresa de mobilitat va exercir pressions contra diversos governs europeus, entre ells el de Catalunya i Espanya, per afavorir la seva implantació. Les revelacions han tornat a posar al sector del Taxi a Barcelona en peu de guerra, una vegada aparcades les mobilitzacions després que el Govern donés el vistiplau a la nova regulació del servei de vehicles amb conductor.

“�� @Elite_TaxiBcn es mobilitza pel #ubergate.



�� Exigeixen la retirada dels expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència i la dimissió de la presidenta de la CNMC | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/efLoijxS4j pic.twitter.com/WgbVRteAiL“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 11, 2022

Élite Taxi carrega contra la CNMC i l'Autoritat de la Competència El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, no descarta querellar-se contra l'empresa i ha reclamat la dimissió de la presidenta de la Comisió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Cani Fernández, per la seva vinculació amb la plataforma. Mentrestant, el sindicat prepara noves mobilitzacions per exigir a l'Autoritat Catalana de la Competència, al que consideren com a braç executor d'Uber, la retirada de l'expedient sancionador que els ha obert. “�� Tito Álvarez acusa de "corrupció d'alt nivell" a la presidenta de la CNMC per la seva vinculació amb el #ubergate. @Elite_TaxiBcn reclama la retirada dels expedients per part de l'Autoritat Catalana de la Competència | @RTVECatalunya



Álvarez ha recordat que Fernández era l'advocada d'Uber i que "als papers apareix que la CNMC era el màxim aliat de la plataforma". "Aquesta senyora ha de deixar el càrrec immediatament", ha sentenciat. Alhora el portaveu del sindicat dels taxistes ha insistit que el que "més ràbia" els fa és que l'ACCOO tingui obert un expedient sancionador contra ells i pregunta en què quedarà després de saber-se que era precisament "Uber la que presumptament provocava els aldarulls". Aprovat el decret llei que regula les VTC