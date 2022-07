Si te gustan las películas postapocalípticas, probablemente hayas visto Soy Leyenda. Lo tiene todo, acción, aventura, drama, suspense, y a la vez es también conmovedora. Will Smith da vida al virólogo Robert Neville, inmune a un virus que afecta a toda la humanidad. Su objetivo es conseguir el antídoto mientras se defiende de los mutantes, criaturas agresivas que han sido infectadas. Si todavía no has visto el largometraje y no sabes de lo que estamos hablando, no sigas leyendo porque te vamos a destripar el final. ¡¡ALERTA SPOILER!!

La muerte de su perrita Samantha, su única acompañante, ya nos dejó tocados, pero aquel final del que fuimos testigos en esa esa última escena fue épico. Robert Neville, atrapado junto a otros dos supervivientes en el laboratorio donde el virólogo llevaba a cabo sus experimentos, es consciente de que no sobrevivirán, a menos que sea él quien sacrifique su vida por ellos. Rodeados de mutantes, pone a Anna Montez y el pequeño Ethan a salvo. Les entrega una muestra de su sangre con la esperanza de que algún dia puedan utilizarla como antídoto.

Después coge una granada y se enfrenta a las criaturas, todo para salvar a la humanidad. Anna y Ethan consiguen salir con vida gracias a Neville y llegar hasta Vermont, donde les espera una colonia de supervivientes. La muestra sirve de cura y el personaje de Will Smith es recordado como un héroe. ¡Imposible contener las lágrimas!

El final alternativo que daría pie a una segunda parte Si lo que te gustan son los finales felices, probablemente prefieras el final alternativo que Warner no quiso que vieras hasta ahora. En esta versión Will Smith se enfrenta a los mutantes en su laboratorio, donde se refugia junto a Anna y Ethan. ¿Recuerdas por qué las criaturas llegaron hasta ahí? Neville tenía bajo su custodia a una de los suyos, una mutante con la que experimentaba para lograr la cura. Fue precisamente por este motivo por el que el resto del grupo empezó a perseguirle, concretamente el líder, que parecía tenía algún vínculo con la mujer infectada. Lo cierto es que los mutantes parecían conservar algo de humanidad. Neville está acorralado, así que decide arriesgar su vida y salir a devolverle el cuerpo de la mujer, que parece enferma. Intenta salvarla, pero no lo consigue. Aún así, los mutantes reconocen sus intenciones y le dejan escapar junto a Anna y Ethan. Un final abierto que daría pie a una secuela. Ya lo anunció Warner a principios de este año: Soy Leyenda tendrá una segunda parte que, probablemente, parta de este final alternativo, porque parece que también estará protagonizada por Will Smith. Esta vez, tendrá otro acompañante, la estrella de Hollywood Michael B. Jordan. Poco más se sabe acerca de esta secuela, que saldrá a la luz quince años después.