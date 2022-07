El verano es la época del año en la que más curiosos miran el cielo. El tiempo libre, las buenas temperaturas y los ratos en destinos diferentes suelen ser los factores que incitan a pasar horas en el cielo estrellado. Y para disfrutar en plenitud de esos momentos bajo el firmamento, lo mejor es conocer qué evento astronómico estás viviendo. Para ello, el astrofísico y comunicador científico Rodrigo González Peinado, nos cuenta en RTVE Play qué es y qué día ver el afelio, el Manhattanhenge, la luna llena y la lluvia de meteoros Delta Acuáridas. ¡Feliz observación!

El mes se inaugura con un hito bien curioso , el del afelio . Para aquellos que no sepan lo que es, la explicación que nos da Rodrigo Golzález Peinado es muy sencilla: se trata del momento en el que la Tierra está más alejada del Sol en su órbita alrededor de él. Es decir, que estaremos a 152 millones de kilómetros de esa estrella gigante que nos ilumina, ¡lejísimos!

Según cuenta Rodrigo González Peinado , popularmente, debido a la astrología, a esta luna se la puede conocer como "luna de fresa" o “superluna” porque era la que servía, antiguamente, "a los indios americanos para marcar el comienzo de la recogida de la fresa". Es decir, "esos nombres de colores y animales que puede llegar a recibir la luna (luna de fresa, luna del castor...) tienen relación con el folclore de los indios americanos . Unos 'apellidos' de nuestro satélite "que no presentan carácter científico ni corresponden con su color, sino que son solo folclore" y, por ello, el Planetario de Madrid apuesta por nombrarla “ luna de perigeo ”.

Según informa el Planetario de Madrid en sus redes sociales : “A pesar de que brilla algo más y se presenta con un tamaño mayor, no hay que hacerse ilusiones porque necesitaríamos en el cielo, dos lunas llenas, una cercana al perigeo y la otra no, para distinguir esos cambios de luminosidad y dimensión ”.

13 de julio: Luna llena especial, pero no tanto

28 de julio. Luna nueva y lluvia de meteoros Delta Acuáridas

Es una lluvia de meteoros, no de estrellas porque, aunque nos parece muy poético, las estrellas no nos caen del cielo. Lo especial de esta noche es que, al ser luna nueva, será un buen momento para contemplar el firmamento (si el cielo no está nublado) y disfrutar en plenitud de estas Delta Acuáridas.

Para aquellos más intrépido, nuestro astrofísico cuenta que las lluvias de meteoros se producen “cuando la Tierra atraviesa los resto que deja tras de sí un cometa o asteroide”. Un acontecimiento que se podrá contemplar en su máximo esplendor en las madrugadas de finales de mes y que resulta igual de bello que las famosas perseidas de agosto.

