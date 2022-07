L'AMB i ajuntaments fan pinya per pacificar l'N-150

Diversos municipis del Vallès reclamaen la transformació de l'N-150 en una avinguda metropolitana. Aquest diumenge han tret al carrer la seva reivindicació, mitjançant un acte organitzat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a Cerdanyola del Vallès, i que ha consistit en tallar el trànsit per fer-hi activitats, jocs i tallers.

L'acte, 'Viu l'Avinguda del Vallès', ha permès a adults i petits conèixer de prop el projecte per reurbanitzar l'espai i gaudir d'activitats. El vicepresident de polítiques urbanístiques de l'AMB i primer tinent de l'Ajuntament de Montcada i Reixac; Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola del Vallès; Jose María Osuna, alcalde de Ripollet; i Xavier Garcès, alcalde de Barberà del Vallès, han coincidit a demanar que l'N-150 es transformi en un exemple de sostenibilitat metropolitana.

“La festa #ViuAvingudaValles ja ha començat, i amb ella totes les activitats!



El #fotomaton t’està esperant perquè puguis dir la teva i endur-te’n un bonic record ��#AvingudaValles #RiConnect #URBACT pic.twitter.com/SDz1v7qEgZ“ — Avinguda del Vallès (@AvingudaValles) July 3, 2022

Segons l'AMB, l'N-150, la principal carretera de la comarca del Vallès Occidental, té un volum de vehicles i un tipus de mobilitat que provoca problemes de soroll a causa del trànsit i actua com a barrera dins dels municipis per on passa, en lloc de connectar-los. A més a més, no està preparada per acollir desplaçaments a peu o bicicleta entre els municipis.

És per això, i amb l'objectiu de connectar el Vallès Occidental amb Barcelona a través d'una via que posi el protagonisme en els vehicles no motoritzats, que aquest dissabte s'ha presentat el pla d'acció RiConnect, que proposa millores per a la connexió entre Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, per tal donar més protagonisme al transport públic i a la mobilitat activa.

A nivell de mobilitat, el projecte defineix el full de ruta a llarg termini però a curt o mig termini es podrien fer accions d'urbanisme tàctic, com per exemple un carril bici segregat. Una de les accions que també es preveuen es fer un estudi de mobilitat per analitzar de quina manera es pot reduir la mobilitat amb vehicle privat i promoure una connexió a peu o amb transport públic.