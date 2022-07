El Govern i el PSC han arribat a un acord per tirar endavant el decret que ha de regular els trajectes urbans dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a Barcelona. El decret preveu certs requisits que faran que es mantingui més o menys la proporció actual d'un VTC per cada 30 taxis. Collboni ha qualificat l'acord de "just, històric i equilibrat" i ha comptat amb l'aval per unanimitat dels socis d'Élite Taxi.

El Govern preveu aprovar el decret la setmana que ve i portar-lo al Parlament per a la seva convalidació abans de finals de mes.

Quins aspectes preveu el text? El nou decret endureix les sancions als VTC i es vol allunyar dels models de Madrid o Andalusia. Tots els responsables públics han volgut destacar que en el model català de mobilitat el taxi segueix sent un actor fonamental del servei públic de transport, i que les VTC seran "complementàries". Entre els aspectes que inclourà el decret, hi ha: La precontractació dels serveis amb almenys 15 minuts d'antel·lació, mesura inclosa en l'actual decret.

L'enduriment de les sancions per als vehicles que operin a Barcelona amb llicències d'altres punts de l'Estat.

Els conductors hauran de disposar de dos anys de carnet com a mínim.

El vehicle haurà de portar com a mínim un any vinculat a la llicència. El decret del Govern per regular les VTC posa en peu de guerra els taxistes Així, de les 4.000 llicències actuals es calcula que en quedaran poc més de 1.000, apropant-se així a la ràtio 1/30, ja que hi ha uns 15.000 taxis. Seguiran funcionant sense problemes els VTC que operen per a empreses, casaments o funerals. Els que vulguin treballar per a particulars i tenir llicència els propers dos anys a partir de la convalidació del decret, renovables dos més, ja l'han de tenir actualment i no tenir cap sanció administrativa prèvia. A més, hauran de ser vehicles d'almenys 4,90 metres de llargada, cosa que pràcticament només compleixen els cotxes d'alta gamma. Tampoc podran ser vehicles en 'renting', i hauran d'estar vinculats a la llicència des d'almenys fa un any. Per tant, no es podran vincular vehicles nous a llicències preexistents o tenir llicències guardades fins que la demanda les faci viables en moments determinats.

L'octubre, data final del decret Álbalos A l'octubre caduca una moratòria del govern espanyol sobre el sector, aprovada per l'exministre José Luis Ábalos, i el sector té pendent d'aprovació una llei específica que haurà d'esperar que acabin tots els processos judicials sobre la matèria, alguns dels quals en la jurisdicció europea. Aquest acord, que es confia que també s'hi sumin els comuns i la CUP, arriba després que dimarts la també regidora de Mobilitat i presidenta de l'IMET, Laia Bonet, avisés que la formulació inicial de la Generalitat no rebria el seu suport i emplacés l'Executiu a treballar-ne una alta "més a fons".