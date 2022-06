Avià, com convertir un poble en el més sostenible de Catalunya

Cada vegada són més els ajuntaments i els veïns de Catalunya que es comprometen amb el medi ambient. El Berguedà es troba entre les 100 destinacions més sostenibles del món per quart any consecutiu. Un fet que no és casualitat.

A 'Planeta R', la Martina Klein coneix la Patrocini Canal, l'alcaldessa d'Avià, un poble de 2.000 habitants que fa bandera de ser el més sostenible de Catalunya. Un lloc on s'aposta per les energies renovables, el reciclatge, estalviar recursos, el transport poc contaminant i els habitatges eficients.

Estalviar energia L'alcaldessa li va explicar a la Martina la importància d'estalviar energia. "Vam començar amb els edificis de l'ajuntament, on vam posar plaques solars, vam aïllar tots els sostres i vam canviar la il·luminació pública del poble a LEDS". Tot això va implicar un estalvi de 300.000 kw i 35.000 euros anuals.

Reinvertir recursos Això no acaba aquí. Aquests 35.000 es van reinvertir en la gent del poble. L'objectiu? Fer d'Avià el poble més sostenible.

L'hort urbà A Espanya hi ha 3 milions de metres quadrats destinats a l'autoconsum i Avià no volia ser menys. Així que va aprofitar tot aquest estalvi per fer horts urbans amb l'objectiu que els habitants es poguessin reunir, fer pinya i autobastir-se.