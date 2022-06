Fa més calor a l'Àrtic que a Catalunya

La massa d'aire càlid combinada amb l'entrada del vent del sud que ha arribat reescalfada a latituds elevades del nord d'Europa, ja ha deixat una calor excepcional durant les últimes hores. Dilluns, a Saltdal (Noruega) es van assolir els 31,6 ºC; i a Finlàndia els 31,4 ºC, rècord en un mes de juny. A la capital d'Itàlia, Roma, es van superar els 40 ºC , on també es van batre rècords de calor. I a Tuníssia, amb 48,7 ºC, es va quedar a un grau del rècord nacional de calor assolit al juny del 2021.

“Exceptional and record breaking heat from North Africa to Norway. Unbearably hot around the central Mediterranean especially.



Note the split in temperature in Europe with relatively cool air in the west. Intense thunderstorms can be found along the strong thermal boundary. pic.twitter.com/DAHz2tv6VC“