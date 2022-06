Aquest 27 de juny, el dia de la posta de sol més tardana de l'any

Si us pensàveu que el dia en què el sol es ponia més tard era el dia del solstici d’estiu (21 de juny) o la nit de Sant Joan (23 de juny), anàveu errats. La posta de sol més tardana arriba aquest dilluns 27 de juny. Agafant com a referència la ciutat de Barcelona, el sol no es pondrà fins a les 21 hores, 30 minuts i 10 segons. A Girona marxarà a les 21 hores i 29 minuts i ; a Tarragona a les 21 hores i 32 minuts i a Lleida a les 21 hores i 37 minuts.

Els pròxims dies començarà la marxa enrere. Dimecres, el sol es pondrà dos segons abans que avui, i l’últim dia de juny ja haurem perdut 7 segons. De moment serà imperceptible, però a finals de juliol, en el cas de Barcelona, el sol se n’anirà a les 21 hores i 11 minuts, 19 minuts abans que ara; i a finals d’agost, la tarda s’haurà escurçat ben bé 1 hora.

Els matins ja s’escurcen des de mitjans de juny Si bé les tardes s’han anat allargant fins ara, la sortida de sol es va retardant mica en mica des del 15 de juny, quan vam tenir l’albada més primerenca de tot l’any. Aquell dia, a Barcelona el sol va sortir a les 6 hores, 18 minuts i 32 segons. Ara ja ho fa dos minuts i mig més tard. Sortida de sol més primerenca

El solstici d’estiu el dia amb més hores de llum El 21 de juny, el dia del solstici d’estiu, doncs, no és el dia en que coincideix la sortida de sol més primerenca i la posta de sol més tardana. Ara bé, és el dia que entre totes dues hi ha més hores i minuts de llum. Per això és el dia més llarg i la nit més curta de l’any.