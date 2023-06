Nunca viene mal un poco de amor. Sabemos que el género de la comedia romántica tiene amantes y detractores, pero más allá del efecto cupido, estos siete títulos de RTVE Play serán capaces de sacarte una sonrisa. Además, amores hay muchos. Ya nos lo demostró el personaje de Candela Peña en La boda de Rosa, asi que también podemos poner en valor nuestro amor propio. No importa si el amor ha llamado a tu puerta o no, siempre se puede recurrir a la magia del cine. Divertidas, trágicas, con un poco de acción y hasta con ciencia ficción... Las películas de amor y romances pueden servir para volver a creer en el amor o como revulsivo contra él; como terapia o como puro entretenimiento. No importa, es cine y es uno de los mejores planes para estar en casa.

Podrás encontrar la colección completa de RTVE Play en nuestro catálogo de cine gratis y online.

1. La montaña rusa (2016) Reparto: Alberto San Juan, Ernesto Alterio, Belén Cuesta, Verónica Sánchez El último papel de Verónica Sánchez en la película de Emilio Martínez-Lázaro Filmaffinity Empezamos por una comedia romántica a la que no podrás resistirte.Una mujer y dos hombres, que fueron amigos durante su infancia, se reencuentran muchos años después. La protagonista se embarca en una aventura de sexo y amor entre ambos mientras está hecha un lío. Disponible hasta el 2 de diciembre de 2023.

2. Sin fin (2018) Reparto: María Leon, Javier Rey María León y Javier Rey protagonizan 'Sin fin' ¿Es el amor una historia de ciencia ficción? Esta es la historia de Javier, un hombre que decide viajar en el tiempo para reescribir su último día junto a María, el amor de su vida. Recuerda y revive con ella el día en que se conocieron años atrás, para conseguir que María vuelva a ser la chica alegre y risueña de la que una vez se enamoró… y de la que se volverá a enamorar. Nominada a Mejor dirección novel en los Premios Goya, a Mejor actor (Javier Rey) en los Premios Feroz y a Mejor actor (Javier Rey) en el Festival de Málaga. Ver aquí.

2. La vida de Adèle (2013) Reparto: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux La vida de Adèle (2013) En su momento rompió esquemas, sedujo a los espectadores (a todos y todas) y conquistó todos los festivales de cine. Una película sobre el amor universal y sus consecuencias en la juventud. La cinta francesa cuenta la historia de la joven Adele, a sus 15 años no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma, una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean… Ver aquí.

3. La llamada (2017) Reparto: Anna Castillo, Macarena García, Belén Cuesta 'La llamada', de Javier Ambrossi y Javier Calvo Segovia. Campamento cristiano 'La Brújula'. Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción 'Viviremos firmes en la fe'. La hermana Milagros, una joven con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama 'Suma Latina'. Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le encanta Whitney Houston. Obtuvo cinco nominaciones en los Goya, de los que logró el de Mejor canción original, compuesta por Leiva. Ver aquí. Disponible hasta el 28 de abril del 2029.

4. Los miércoles no existen (2015) Reparto: Inma Cuesta, Eduardo Noriega, Alexandra Jiménez, Gorka Otxoa Los miércoles no existen (2015) Patricia sale con César, pero él no ha podido olvidar a Mara, su novia de toda la vida, que le dejó justo después de pedirle que se casara con él. Hace ya unos meses de esto, pero aún no se ha recuperado. Dirigida por Peris Romano, una comedia romántica con un excepcional reparto que disfrutaras entre carcajadas. Ver aquí.

5. Por un puñado de besos (2014) Reparto: Ana de Armas, Martiño Rivas Ana de Armas protagoniza 'Por un puñado de besos', en RTVE Play Sol y Dani han quedado para su primera cita, pero su conversación no es la normal. Tiempo atrás, los sueños de Sol, se quebraron trágicamente, a pesar de lo cual siguió pensando que el amor era para ella una necesidad; por eso, emprendió la búsqueda de un alma gemela con quien compartir todo. El problema es que Dani esconde un secreto que puede acabar con las ilusiones de Sol. Ver aquí. Disponible hasta 15 de diciembre de 2025.

6. La boda de Rosa (2020) Reparto: Candela Peña, Nathalie Poza 'La boda de Rosa' (2020) RTVE Ganadora de dos premios Goya. A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás y decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un matrimonio consigo misma. Ver aquí. Disponible hasta el 20 de septiembre de 2033.