Ibai Llanos se mete en la piel de un promotor de boxeo por segunda vez, para organizar ‘La Velada del Año II’. Una noche deportiva desde el Pabellón Olímpico de Badalona en la que los protagonistas son 9 creadores de contenido (youtubers y streamers) y David Bustamante, que protagoniza la cabeza del cartel junto a Míster Jagger. Los peleadores y las peleadoras se subirán al ring para para enfrentarse en un total de 5 combates el próximo sábado 25 de junio a partir de las 18:00h en la plataforma Twitch.

El evento de Ibai cuenta este año con la ayuda de Gerard Piqué a través de su empresa Kosmos, especializada en organización de eventos deportivos de Gerard Piqué. No es la primera vez que el streamer y el futbolista organizan un evento de estas características. Retransmitieron juntos La Copa América de Fútbol de 2021, se ‘inventaron’ un mundial de globos ‘Baloon World Cup’, y también se han asociado para fundar su propio equipo de eSports llamado KOI. Todo un despliegue de ideas, proyectos y eventos, que siguen ampliando con La Velada del Año II.

¿Quién pelea?

Además de Bustamante y Míster Jagger, que protagonizan la pelea estelar, los otros combates también tienen púgiles de renombre en el mundo gamer: Carola vs Spursito, Paracetamor vs Ari Gameplays, Momo vs Viruzz y Luzu vs Lolito.

