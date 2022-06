Molts viatgers tenien un vol programat per aquest cap de setmana de Sant Joan amb la companyia Ryanair. Però la vaga que han convocat els tripulants de cabina de la companyia aèria està provocant que molts usuaris s'aglutinin a l'aeroport del Prat per tractar de conèixer si el seu vol està afectat o no. La vaga de tripulants de l'aerolínia irlandesa que han convocat el 24, 25, 26 i 30 de juny i l'1 i 2 de juliol potser els deixi sense poder viatjar.

El fet és que l'aeroport de Barcelona és un dels més afectats per la vaga de tripulants, ja que l'aerolínia té una de les seves bases a l'Aeroport del Prat.

Dret a indemnització Tothom a qui li suspenguin els vols té dret a una indemnització. Així, els passatgers afectats tenen dret a compensacions d'almenys 250 euros i a la devolució de l'import del bitllet i de les despeses als quals puguin enfrontar-se a conseqüència de la cancel·lació del vol. L'article 7 de la normativa recull que els passatgers rebran "una compensació per valor de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500, i 600 euros per a la resta de vols".

Serveis mínims d'entre el 36 i el 80% al Prat El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha decretat serveis mínims d'entre el 36 i el 80% a l'aeroport del Prat durant la vaga. El Ministeri recorda que Ryanair és la companyia que "més passatgers transporta" a l'Estat. Les rutes a les illes de l'Estat estan "protegides" en un 80%.

A les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars i estrangeres que tinguin un recorregut igual o superior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, els serveis mínims seran del 58%.

Per a les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars amb recorregut inferior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, seran del 36%.