Reunió entre Vilagrà i Bolaños per trencar el gel després de Pegasus

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'han tornat a reunir per tractar de recuperar la normalitat i les relacions deteriorades arran del cas Pegasus. Des de la Generalitat, afirmen que "no ha estat una reunió fàcil" i "que hi ha desconfiança". La consellera ha exigit que sigui un "punt d'inflexió" per reprendre de nou la relació entre governs.

Per la Moncloa, en canvi, aquesta reunió és una "bona notícia" perquè entra dins la normalitat. Una normalitat que Pere Aragonès negava aquest dimecres al migdia.

“Reunió entre Laura Vilagrà i Félix Bolaños per reprendre les relacions polítiques que s'havien vist afectades pel cas 'Pegasus'.



Es posarà data a la reunió entre Aragonès i Sánchez abans de l'agost | @xesca1 #ElVespre pic.twitter.com/wcIkGVmcA0“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 22, 2022

La reunió arriba després de les eleccions andaluses i amb la necessitat de l'executiu de Sánchez de recuperar el suport d'ERC al tram final de la seva agenda legislativa. L'executiu espanyol espera que la trobada serveixi per reprendre una relació que va quedar congelada arran del cas d'espionatge amb Pegasus, pel qual Bolaños està citat com a testimoni, i per la constatació del baix nivell d'execució de les inversions en infraestructures el 2021.