Si no puedes dormir por las altas temperaturas, si estás en estado de letargo por el calor... ¡relájate y ponte buen cine en RTVE Play! Te proponemos siete películas de nuestro catálgo que podrás difrutar gratis en casa para superar esta ola de calor. También puedes darte un buen chapuzón de cine y bucear por las más de 300 películas que encontrarás en abierto en nuestra plataforma.

Deja que el cine refresque tu mente (y ponte el ventilador). Thrillers, películas de acción, comedias, dramas o romances... Disfruta de las mejores películas de todos los géneros y para toda la familia. Dónde quieres y cuándo quieras.

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo , aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio , unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Una relación que cambia su vida para siempre. Ver aquí

Frida es una niña de seis años que, después de la muerte de su madre, debe mudarse a casa de sus tíos. Aunque su tía, tío y prima pequeña Anna la reciben con los brazos abiertos, Frida no acaba de adaptarse a su nueva vida. Lejos de su entorno cercano, viviendo en una casa en medio del campo, Frida debe entender lo que significa ser un niño en un mundo de adultos. Ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película en 2017. ¡ Puedes verla aquí !

Las distancias (2018), de Elena Trapé

Reparto: Miki Esparbé, Alexandra Jiménez

Como consejo para no pasar calor... toma distancia, no hay nada más frío. Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para visitar por sorpresa a su amigo que cumple 35 años. Este no los recibe como ellos esperaban y durante el fin de semana sus contradicciones afloran y la amistad se pone a prueba. Juntos descubrirán que el tiempo y la distancia pueden cambiarlo todo. Dirigida por Elena Trapé, obtuvo el premio a la Mejor Película en el Festival de Málaga y a la mejor actriz por Alexandra Jiménez. ¡Puedes verla aquí!