El cotxe de benzina és un dels mitjans més habituals a la ciutat. Per cada kilòmetre genera 192 grams de CO2. Els conductors inverteixen una mitja d'una hora setmanal buscant aparcament, generant el 25% del trànsit de Barcelona buscant la plaça ideal per poder anar a treballar.

A 'Planeta R', la Martina Klein parla amb l'Adrià Gomila, director de serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, sobre com buscar una mobilitat més sostenible i intel·ligent. Destaca que, gràcies a la tecnologia, podem trobar diverses fórmules per compartir vehicles, buscar aparcament o per donar facilitats per fer servir el transport públic a través de plataformes i aplicacions digitals.

Trobar aparcament a la ciutat no és fàcil RTVE CATALUNYA

Transport Públic El transport públic és una de les vies més sostenibles i econòmiques per moure's per la ciutat. A Barcelona, hi ha un total de 165 estacions de metro i 2.653 parades de bus repartides en 106 línies. No hi ha, pràcticament, cap racó de la ciutat on no es pugui accedir en transport públic.

Bicicleta Anar en bicicleta no té cap impacte de CO2 al planeta. Dins d'aquest marc, es poden utilitzar plataformes de bicicletes compartides com el Bicing. Una plataforma que, a través de l'aplicació SMOU, ofereix un servei amb 519 estacions mixtes amb milers de bicicletes elèctriques i mecàniques per poder anar per la ciutat de forma sostenible. El preu mitjà per un viatge de 30 minuts és de 0,80 amb una subscripció de 50 euros anuals.

Patinet elèctric Els patinets elèctrics són una bona opció sostenible perquè ens sigui més atractiu moure'ns per la ciutat d'una manera més racional, no contaminant i més econòmica. Moure's en patinet per zones urbanes té molts avantatges, com la rapidesa de desplaçament i la facilitat per guardar-lo a casa.

Moto Sharing El motosharing consisteix en el lloguer de motocicletes elèctriques per períodes curts de temps. Té un funcionament molt semblant al del Bicing, amb la diferència que no és necessari aparcar a una estació concreta. Pots deixar la moto a qualsevol punt de la ciutat perquè qualsevol usuari pugui utilitzar-la novament. El preu mitjà per un trajecte de 20 minuts és de 4,30.