Guillem Albà, una vida regalant somriures

Acaba de guanyar un premi Max per la posada en escena de 'Canto jo i la muntanya balla' i ara es troba de gira actuant per tots els racons de casa nostra amb els seus espectacles. Guillem Albà és un especialista en convertir la vida en un show, i allà on va sempre rep l'aplaudiment del públic. Ha vingut carregat de projectes al programa 'Punts de vista' presentat per Tània Sarrias

La seva faceta artística li ve de família i es nota en com la seva metodologia està impregnada de tradició. Guillem Albà és fill de titellaires, això va fer que des de ben petit estigués vinculat amb el món de l'espectacle i ja veiés clara la seva vocació. Amb només 6 anys va començar la seva formació musical i amb 17 ja va deixar els estudis convencionals per endinsar-se de ple en el món de teatre. El seu art l'ha portat a actuar per països com Holanda, Portugal o la Xina.

El vilanoví, amb la companyia que porta el seu nom i que va crear l'any 2006, han produït ja 7 espectacles i ara ens presenta 'Marabunta', que es podrà veure a Bigues i Riells el 2 de juliol i a La Pobla de Claramunt el 3 de juliol. Un espectacle on la improvisació és l'ingredient principal i que es mou a través de la música en directe entre els gags d'humor absurd i el cabaret.