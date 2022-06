Haz 'sushi' en casa: prepara estas recetas de 'makis' y 'uramakis' de salmón y langostinos

El alga nori es un alimento cargado de nutrientes: rica en proteínas, yodo, vitamina A y C y manganeso

La palabra sushi es una categoría que engloba a un conjunto de recetas. Las más conocidas en occidente son el nigiri, el sashimi y el maki, pero existen otras como son el futomaki, hosomaki, kappamaki, temaki, uramaki o el narezushi, entre otras. La diversificación de esta especialidad es extensísima. Por eso hoy nos vamos a centrar en dos tipos: los makis y los uramakis, ¿pero sabes en qué se diferencian? La palabra maki significa literalmente enrollado y prensado en una alga, es decir, sería algo así como sushi enrollado. Mientras que el uramaki, quiere decir al revés, es decir es un maki a la inversa: envuelto en arroz y el alga en la parte interna. Cualquiera de las dos opciones son fáciles de preparar y comparten el mismo secreto: la clave está en la preparación del arroz. Cocina japonesa para principantes Menudos Torres nos proponen platos de la cocina japonesa. Gastronomía nipona en vuestra casa, sin necesidad de llamar a ningún restaurante porqué os aseguramos que para nada es complicado. Eso sí, haced el favor de seguir el paso a paso de Javier y Sergio. Ya aprendimos a preparar un ramen, ahora sumamos dos platos icónicos de Japón: gyozas caseras y sushi. 22.29 min Receta de 'makis' y 'uramakis' de salmón y langostinos Receta de ‘makis’ y ‘uramakis’ de salmón y langostinos Receta de ‘makis’ y ‘uramakis’ de salmón y langostinos pescado Ingredientes Preparación Para el arroz:

300 g de arroz para sushi

440 ml de agua

30 ml de vinagre de arroz

20 g de azúcar

2 láminas de alga nori

Sal

Para el uramaki:

100 g de salmón

1 aguacate

semillas de sésamo

Para el maki:

3 langostinos

¼ de pepino

Empezamos preparando los 'uramaki'. Para cocinar el arroz, primero lo lavamos 4 - 5 veces hasta que el agua salga blanca. Ponemos el agua a hervir. Añadimos arroz, sal y dejamos hirviendo 12 minutos con tapa a fuego medio. Calentamos en una cazo vinagre arroz con azúcar, para diluir el arroz y mezclamos con el arroz. El arroz se irá soltando. En este punto, lo estiramos en una bandeja. Reservamos unos 10-15 minutos. Retiramos la piel del salmón y lo cortamos a tiras. Salpimentamos. Cortamos bastones de pepino y de aguacate. Limpiamos y ponemos los langostinos a coinar durante 2 minutos en agua con sal (si les clavamos una brocheta nos ayudará a que nos queden rectos y con la piel no perderán la jugosidad). Una vez enfriado el arroz para el sushi de salmón ponemos la esterilla de madera. Nos mojamos las manos en agua. Ponemos el alga, la parte opaca por dentro, una capa finita de arroz y aplastamos con las manos. Le ponemos las tiras de aguacate, salmón, y opcional, un poco de eneldo y queso crema. sésamo, damos la vuelta y ponemos tiras de salmón y de aguacate. Enrollamos y prensamos con la misma madera. A continuación, preparamos los uramaki. En la rejilla de madera, ponemos el alga, una capa de arroz, y cubrimos con sésamo. Ponemos encima otra esterilla y le damos la vuelta, de manera que el arroz nos quede abajo. Encima del alga nori, disponemos el pepino, los langostinos. De nuevo, enrollamos y prensamos. Para cortar las piezas de sushi es bueno mojar de manera previa el cuchillo en agua. Emplatamos y servimos con soja y wasabi.

