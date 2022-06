'No es pot parar, s'ha de treballar'. Així es presenta a Noms propis el metge especialista en traumatologia Ramon Cugat. És un enamorat de la seva professió, la medicina, i de la investigació, i no fa vacances. Ho va aprendre dels seus pares a pagès: 'els animals també beuen i mengen i no distingeixen un dilluns d'un diumenge', ens diu.

Expert en operacions de genoll i pioner de la cirurgia artroscòpica, per les seves mans han passat els genolls de molts futbolistes de primera fila internacional, i als 71 anys no té pas pensat jubilar-se. Ensenya a la Universitat i investiga medicina regenerativa per a aplicar-la en traumatologia i en problemes de creixement.

Al seu mòbil només el pot trucar la família, ningú més. Ha delegat les trucades de totes les entitats a les quals pertany en la seva dona, a qui anomena 'la jefa'. Ella, la doctora Montserrat García Balletbó, especialista en anatomia patològica i investigadora en regeneració de teixits, coordina els seus equips de treball.

Es marejava en veure sang

Li va costar arribar a Barcelona perquè la seva mare no el deixava sortir de casa si era per jugar al Futbol Club Barcelona. Li va fer entrar el doctor García Cugat, també de les Terres de l'Ebre i de qui no era família. Però per a sort de la salut de milions de persones, Ramon Cugat no tenia aptituds per a la pilota. I als 15 anys, amb només estudis bàsics i sol a Barcelona, el va tornar a acollir el doctor Cugat. Li va preguntar què volia estudiar i quan va acabar el batxillerat, el va fer entrar a Medecina a la Universitat de Barcelona. De res no li va valdre aquell jovenet dir que es marejava quan veia sang! El seu mentor ho va arreglar ràpid: 'després que hagis caigut a terra un parell de vegades, ja està'

Es va especialitzar en genoll perquè era el més complex que veia amb Cugat. Va marxar a Boston a estudiar cirurgia artroscòpia i allí la va aprendre amb un altre especialista que també era responsable mèdic d'un equip de futbol. L'operació que ens recorda a Noms propis amb enyorança és la que li va fer a Johan Cruyff.

Ramon Cugat col·labora amb el món de l'esport més punter i amb professionals com Pep Guardiola, però la nineta dels seus ulls és la Mutualitat de Futbolistes espanyols i la seva delegació catalana, on tracten cada any més de 25.000 lesions. Explica Ramon Cugat que és una entitat 'benèfica, que ajuda el món del futbol pobre, el dels equips que no tenen metge ni recursos'.

'No hem de fer esport per estar bé sinó estar bé per a fer esport', diu a Noms popis. Perquè amb una 'bona massa muscular a la cuixa sustenta el genoll, que no patirà tant', però si anem a fer esport sense estar bé 'ens lesionarem segur, això no falla mai', afirma. Els seus estudis l'han fet gaudir d'un altre ciència que li agrada molt, la biologia del cos humà. Li hem de fer cas de totes, totes, que si no prendrem mal!