Escarda: "A finals de la setmana vinent podrem donar aigua potable"

L'Agència Catalana de l'Aigua espera que els 27 municipis de les Garrigues i el Segrià tornin a tenir aigua de boca en una setmana. Sisco Escarda, president Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues, confia en aquestes previsions, i calcula que sigui a finals de la setmana vinent.

"Hem fet canvis de filtres de carboni actiu. Estem treballant molt. Les tasques van sobre l'horari previst", assegura en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Ara és moment per fer analítiques i veure si en els dipòsits municipals també s'hi pot fer neteja, ha detallat.

Des del 3 de juny els veïns porten sense aigua, i han hagut de subsistir gràcies a les cubes que s'han portat als pobles. I avui també portant aigua embotellada, gràcies a una donació de la Diputació de Lleida a la Mancomunitat: "És una acció espectacular, d'un dia per l'altre ho hem pogut aconseguir", ha reivindicat.

I és que el nivell de plaguicides a la captació és "brutal" i "espectacular", no s'havia vist mai, segons a dit. A més, ha estat sostingut en el temps, sempre amb un nivell molt alt, sense pujades i baixades.

Una problemàtica que és com una sèrie

Alguns veïns han proposat que es capturi aigua de l'embassament de l'Albagés com a solució temporal. Escarda ha argumentat que és una opció per tenir "una segona captació", però és que a dia d'avui és un projecte a mitjà-llarg termini, amb una obra que s'han de fer unes canonades "molt importants" i un sistema més adequat de tests de plaguicides a la planta.

El responsable també explica que la problemàtica de l'aigua contaminada serà una sèrie, segons els ha dit l'ACA, no només un episodi: "És una derrota com a societat haver d'assumir que els rius estiguin contaminats d'aquest amanera. Si seguim amb aquestes aigües tan contaminades, al final no podrem beure", ha lamentat.