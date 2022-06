Tres incendis actius simultàniament a Catalunya

Tres incendis cremen a hores d'ara a Catalunya: Són els d'Artesa de Segre i Baldomar, a Lleida, el de Corbera d'Ebre, a Tarragona i el de Castellar de la Ribera al Solsonès. S'ha donat l'escenari més temut per la Generalitat. Simultaneïtat de focs a diferents punts del territori amb temperatures elevades després de mesos de sequera que abocaven a un risc d'incendi a Catalunya extrem aquesta setmana a gairebé tot el territori català.

Els tres focs que cremen afecten ja prop de 2.000 hectàrees. Segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, hi ha més de 400 bombers treballant a apagar els focs entre tots els incendis amb el suport de l'UME i s'ha sol·licitat ajuda als governs Aragó i Andorra. "No ens podem permetre més incendis", alerta Elena.

Per una banda, l'incendi iniciat més recentment de Castellar de la Ribera, Solsonès, han afectat ja 400 hectàrees, segons les darreres informacions i els Bombers temem per la seva evolució: és el que té més potencial de superfície per cremar i això el pot convertir en un molt gran incendi forestal.

D'altra banda, el foc de Corbera d'Ebre també ha arribat a les 400 hectàrees, mentre que el de Baldomar, a Artesa de Segre, manté una afectació de 1.300 hectàrees i és el que més preocupa perquè calculen que té un potencial de cremar 5.000 hectàrees en els pròxims dies.

L'incendi que més preocupa a hores d'ara és el de Baldomar, a Artesa de Segre. La Generalitat i l'Ajuntament ha fet una crida als pagesos de les zones afectades perquè vagin amb els seus tractors a preparar tallafocs perimetrals. Un dels primers a arribar ha estat l'agricultor, Adrià Ferré, que s'ha apropat al punt de controls per anar a "fer terra", tot plegat per "evitar que, si el foc baixa, hi hagi mal a pobles o granges".

"A Artesa de Segre s'ha demanat als pagesos que treballin els camps per fer de tallafocs contra l'incendi.



"Evitar que, si el foc baixa, hi hagi mal a pobles o granges", diu l'agricultor Adrià Ferré.



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 16, 2022

En aquest incendi els bombers estan treballant amb 62 vehicles terrestres i estan previstos vuit aeris. Han cremat 1.300 hectàrees i hi ha 3,5 quilòmetres de foc actiu. Diverses unitats de l'UME han arribat per ajudar en les tasques d'extinció.

"Dels tres focs actius, el que més preocupa és el d'Artesa de Segre.



Han cremat 550 hectàrees i hi ha 3,5 km de foc actiu. Ha arribat la @UMEgob per ajudar en les tasques d'extinció



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 16, 2022

Els bombers actuen al foc de Castellar de la Ribera amb 28 mitjans terrestres i sis aeris (4 helicòpters i dos AVA). Maria Claustre, alcaldessa de Castellar de la Ribera, explica l'última hora de l'incendi que crema a la zona: "El foc no està del tot controlat. Les masies s'han salvat i s'han cremat unes 250 hectàrees".

A Corbera d'Ebre, hi treballen 50 terrestres i un helicòpter dels bombers en un incendi que segons l'alcalde, Antonio Álvarez, estarà controlat aquest matí. "El que ens preocupa la punta de l'incendi que creua els termes de Vilalba i La Fatarella. Seria un desastre".

Els Bombers han treballat "intensament" tota la nit en l'extinció d'aquests focs simultanis.