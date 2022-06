La Generalitat intensifica la pressió per anar en solitari als JJOO

El Govern veu cada vegada més en perill la candidatura dels JJOO d’hivern del 2030 i ha decidit passar definitivament al pla B. Davant el camí de “no retorn” d’una candidatura conjunta amb l’Aragó, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, reconeix explícitament que ja negocia amb el COE una candidatura catalana en solitari pels JJOO. El divorci és tan evident que el mateix Govern de l'Aragó ja ha avançat la intenció d'arribar als tribunals si finalment es decideix apostar per una candidatura sense ells.

Converses informals per una candidatura en solitari

La possibilitat d’arribar a un acord amb l’Aragó es veu ara mateix molt llunyana i Vilagrà ha reconegut en una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ que ja estan mantenint converses “informals” amb el Comitè Olímpic Espanyol per presentar de cara al 2030 una candidatura “competitiva i potent” col·laborant amb altres estats. Les pressions s’intensifiquen, doncs, i en punt de mira hi ha el ministre de Cultura, Miquel Iceta. “Crec que no es deixarà perdre les opcions de tenir una candidatura olímpica. Si amb l’Aragó no ha estat possible, ara ens toca obrir una altra etapa”, ha assenyalat.

De les declaracions de la consellera de la Presidència també es desprèn un altre titular. L’horitzó del 2034 ja no es descarta del tot. La intenció, segons Vilagrà, és continuar amb la idea inicial, però ja es comença a deixar la porta oberta a mirar més enllà, tot i que fons del Govern reconeixen que “es veu molt lluny”.

Des de l'Aragó, la consellera de Presidència, Mayte Pérez, ha advertit que si finalment s'opta per una candidatura en solitari, estan disposats a portar la decisió als tribunals. En tot cas, insisteix, l'opció conjunta se'n va en orris serà per la intransigència de Catalunya.