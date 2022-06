Comença la selectivitat marcada per la calor i els nervis

Comencen les proves d'accés a la universitat a Catalunya. Un total de 40.557 estudiants s'han matriculat per a les PAU que tindran lloc fins dijous, unes xifres que suposen prop de 800 més que el 2021, quan en van ser 39.775.

Tres dies de proves i sense mascaretes

Aquesta ha estat la selectivitat de la tornada a la normalitat: sense mascaretes i amb la recuperació dels tres dies de proves. Segons les instruccions de les autoritats sanitàries, l'ús de la mascareta no és obligatori, però com que les proves es fan en espais tancats amb concentració de persones, sí que es recomana l'ús mentre duri la prova, tant a l'aula com a l'accés i passadissos.