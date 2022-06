Net del creador de Montesa i Bultaco, Rafael Terrades s'ha fet un lloc al món de la comunicació. Treballa en una agència d'esdeveniments a Madrid, on va marxar de jove. Enginyer industrial, apassionat de la història els segles 19 i 20 i de l'art, ha publicat dues novel·les d'èxit. Opina que saber comunicar, expressar-se bé i dir el que vols pot moure muntanyes. La seva família és una pinya i per a ells van escriure la seva primera novel·la, 'El heredero'. Però la va penjar a internet i va rebre una oferta per publicar-la i va ser un èxit. Ha publicat la segona, 'El valle de los arcángeles', i ara escriu la tercera.

En l'entrevista a Noms propis ens explica que li agrada que el lector entengui el que vol dir i que per això li surten llibres tan llargs, on els personatges queden retratats com ell els pensa. Igualment amb el paisatge i els edificis. També hi descriu fets històrics, com la Guerra Civil al seu primer llibre o el glamur de Cuba quan era província espanyola i els terratinents explotaven les plantacions de sucre de canya.

Aquest era un negoci molt important per a grans famílies de Barcelona, que utilitzaven esclaus en una època en que això tristament era habitual. Per això, Rafael Terrades va viatjar a L'Havana i es va impregnar de la història d'una revesàvia que hi va viure i va fer fortuna.

Terrades enyora l'esperit de Barcelona 92 perquè opina que tothom estava d'acord en el mateix objectiu, que els jocs sortissin molt bé. Diu que és una llàstima que la gent no trobi punts en comú per no barallar-se. El nou llibre de l'autor va sobre a II Guerra Mundial i com sempre, no hi faltarà la que és la seva protagonista preferida: la ciutat de Barcelona.