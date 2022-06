La primera onada de calor de l'any i de la temporada d'estiu ja es deixa notar, sobretot, amb força a les Terres de Ponent. A Lleida, les temperatures podrien arribar als 40 graus. Una calorada que ja s'ha deixat preveure aquests dies anteriors, però que aquest dimarts i fins dijous s'anirà intensificant. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per onada de calor a les comarques lleidatanes.

La previsió és que les àrees més afectades per les temperatures extremes siguin les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, mentre que a partir d'aquest dimarts s'ampliarà a les comarques de l'Urgell, Segarra i Garrigues. De fet, la Paeria ja ha activat el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor, davant l'anunci del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) que les temperatures puguin arribar als 40 graus a partir d'aquest dimarts.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha explicat que el consistori intensifica les trucades a les persones més fràgils i també es fa un seguiment individualitzat de les persones vulnerables.

El termòmetre de la farmàcia de la plaça de la Paeria marca 36 graus aquest dilluns ACN | Laura Cortés

Als majors de 75 anys, malalts crònics o persones sense sostre els recomana que intentin passar les hores de més calor en zones amb ombres com els Camps Elisis o en llocs amb aire condicionat com centres cívics o casals. A més, ha recomanat a la ciutadania no sortir al carrer en hores de màxima calor.

Les piscines, però, no obriran fins dissabte. Davant les peticions d'obertura anticipada, el paer en cap recorda que per fer-ho cal tenir persones a les taquilles i socorristes i "malauradament" la tramitació de l'administració no permet reaccionar amb rapidesa. Tot i això, assegura que estudiaran, de cara a l'estiu que ve, anticipar l'obertura de les piscines.

L'alcalde de Lleida recorda que a Lleida ja es va patir un episodi de "calor intensa" al maig, per l'Aplec del Caragol i que la primera onada de calor s'ha avançat al juny. "Això demostra que el canvi climàtic no és una cosa de futur sinó que ja el tenim aquí i hem de prendre mesures per fer-li front", assenyala.