Els Mossos d'Esquadra mantenen obert un dispositiu de recerca d'altres possibles implicats en un segrest en un hotel de la Gran Via de Barcelona.

La policia catalana ja ha detingut una persona, de 32 anys i que anava armada. De fet, han estat els mateixos agents els primers a arribar al lloc dels fets i han alliberat la persona lligada i emmordassada.

Cap a dos quarts de nou de la nit d'aquest dijous el cos policial ha rebut un avís a través del 112 que informava que hi podria haver aquesta persona retinguda en una habitació de l'hotel. En un primer moment es va ordenar el desallotjament de l'hotel per buscar altres còmplices habitació per habitació. Aquesta recerca no ha donat fruits i ja s'ha permès el retorn a les habitacions als usuaris.

El desplegament policial inclou efectius de Seguretat Ciutadana, Brimo i ARRO. La Unitat de Segrestos de la DIC s'ha fet càrrec de la investigació i es manté obert un dispositiu de recerca d'altres possibles implicats amb els fets.