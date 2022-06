Alerta pel risc d'incendi durant la sega

La previsió de forta calor els pròxims dies ha posat en alerta els serveis de prevenció i extinció d'incendis. El risc d'incendi ja és entre moderat i alt a la majoria de comarques i per això fan una crida als pagesos a extremar les precaucions, donat que enguany precisament la calor els ha obligat a avançar la collita. És el cas, per exemple, dels agricultors del Segrià, que fa dies que han començat la campanya de sega de cereals.

Al darrere del 90% dels incendis hi ha algun tipus d'intervenció humana, i la combinació entre condicions meteorològiques de forta calor i sequera i els treballs agrícoles pot resultar molt perillosa.

“⚠️ Aquest és el mapa de risc d'incendi forestal per avui | @RTVECatalunya



�� Recorda que al darrera de 9 de cada 10 incendis hi ha algun tipus d'intervenció humana | @agentsruralscat @bomberscat



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/0BHDrGTtKH“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2022

El cos d'agents rurals i les agrupacions de defensa forestal es despleguen pel territori per a informar i recordar els pagesos que han de dur extintors o motxilles d'aigua a les màquines, i que si les condicions climàtiques són extremes, cosa que passa quan s'activa el nivell 3 del pla Alfa, han d'aturar completament l'activitat a les hores més caluroses del dia, és a dir, entre les 2 i les 5 de la tarda. Com que no es preveuen grans canvis en les pròximes setmanes, està previst que el dispositiu de prevenció es mantingui actiu en sis comarques de Lleida fins al 31 de juliol.

Sequera abans de l'estiu Fins d'aquí a un parell de setmanes no entrarem oficialment a l'estiu però les condicions meteorològiques des de principis de maig són més pròpies de l'estiu que no pas de la primavera. La manca de precipitacions durant el mes de maig i aquests primers dies de juny ha deixat el terreny molt sec i en situació de vulnerabilitat davant de possibles incendis. Mapa de la sequera a Catalunya | Meteocat Encara és d'hora per parlar d'una situació de sequera extrema però estem a les portes de l'estiu, una estació que habitualment al Mediterrani és molt seca, i per tant el que no hagi plogut a la primavera difícilment es recuperarà en els pròxims mesos. Al març i a l'abril les precipitacions van permetre una certa millora de la situació dels embassaments però avui l'estat dels pantans de les conques internes de Catalunya és força més precària que la de fa un any per afrontar els mesos tradicionalment més secs i calurosos de l'any. De fet, les reserves d'aigua als embassaments amb més capacitat (Susqueda, Sau i La Baells) no passen del 64%, quan a principis de juny de 2021 tots superaven el 90%. La pitjor situació és la dels pantans de Siurana i Riudecanyes, que disposen d'unes reserves del 32% i el 21% respectivament. Als embassaments que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre la situació és millor en general però els dos pantans amb més capacitat (Canelles i Rialb) estan per sota del 50% i les seves reserves d'aigua pràcticament són la meitat que les de l'any passat.