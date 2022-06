Receta de pasta rellena de verduras y ricotta

200 g paccheri (tipo de pasta tubular grande)

1 puerros

30 g espinacas baby

20 g piñones

200 ml nata

Pasas

50 g vino rancio

80 g queso curado

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Unas hojas de salvia

50 g ricotta

Empezamos con el relleno de verduras. Cortamos las partes blancas de los puerros en brunoise y ponemos a pochar con un poco de aceite en una sartén. Pasamos un agua por las espinacas y las añadimos en crudo; las salteamos, para que pierdan un poco de volumen. A continuación, incorporamos los piñones, las pasas y un chorrito de vino rancio. Dejamos que el alcohol se evapore. Cuando el alcohol se ha evaporado, incorporamos la nata y dejamos reducir hasta conseguir una textura con cierto cuerpo, no líquida. Cocemos la pasta con agua y sal, hasta que nos quede al dente. Seguimos las instrucciones del fabricante si el tipo de pasta no es la habitual como puede ser esta, de forma tubular y grandes dimensiones ideal para rellenarla de lo que queramos. Introducimos el relleno de verduras en una manga pastelera. Sostenemos los paccheri en forma vertical y vamos rellenando todas las piezas. Cuando las tengamos, las vamos colocando en una bandeja encima de papel sulfurizado. Rallamos queso curado al momento y gratinamos la pasta unos 5 minutos a 200º C hasta que se dore. Mientras picamos un poco de salvia y espolvoreamos por encima pasado los cinco minutos para darle color, aroma y frescura. Servimos en el mismo recipiente.