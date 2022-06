Dar la bienvenida a un hijo siempre es motivo de alegría, y una de las decisiones más importantes que hay que tomar es la del nombre que tendrá la criatura. Hoy en ‘Saber y ganar’ preguntamos por cómo se llama la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z, Blue Ivy (hiedra azul), una niña con un nombre poco común que forma parte de ese grupo de hijos de famosos que bautizan a sus retoños de formas un tanto extrañas. A continuación, repasamos algunas de las más curiosas.

Sting tampoco se quedó corto con algunos de sus hijos. Fuchsia (como el color), Giacomo y Mickey son tres de los que eligió. El Rey del Pop, Michael Jackson , bautizó a sus hijos mayores como Paris y Prince, que traducido es ‘príncipe’, mientras que Alicia Keys se decantó por Egipt (Egipto). Lo de elegir nombres de ciudades o países no es novedad ya que Alec Baldwin y Kim Basinger hicieron lo propio con su hija Ireland (Irlanda).

Ahora más que nunca, lo de poner nombres poco habituales se ha convertido casi en norma entre las celebridades. Liam Payne, ex integrante de One Direction, quiso que su hijo se llamase Bear, traducido como “oso” , mientras que su excompañero de banda, Zayn Malik, que fue padre primerizo junto a Gigi Hadid , se decantó por Khai para su hija. Joe Jonas y Sophie Turner le han puesto Willa a su hija mientras que la rapera Cardi B optó por Kulture (algo así como ’cultura’) para su primera hija y por Wave ('ola') para el segundo.

Las Kardashian se llevan la palma

Ahora bien, si hay un grupo de famosos que pueden llevarse el premio a la elección de nombres curiosos para sus descendientes, esas son las Kardashian. Empezando por la líder del clan, Kim, sus cuatro hijos tienen nombres de lo más peculiares: North (“norte”, algo que sumado al apellido de su padre, West, que significa “oeste”, no deja de resultar llamativo), Chicago, Saint (santo) y Psalm (“salmo”). Por su parte, Kourtney Kardashian llamó a su tercer hijo Reign (reino) y Khloé True (verdad) a su niña.

La pequeña del clan, Kylie Jenner, no ha sido menos y con su primogénita ya demostró que quería seguir con la tradición familiar. Stormi, lo que viene siendo “tormentosa”, fue el nombre que eligió aunque con el segundo hijo ha tenido algo más de problemas. Lo presentó ante el mundo como Wolf, es decir, “lobo”, pero luego se arrepintió y le cambió el nombre aunque no ha revelado cuál es. Tres meses después de su nacimiento se refirió a él en las redes sociales como Coconut (coco) pero no hay confirmación oficial de que ese sea su nombre definitivo.