Los últimos años de vida de Julee Cruise, la voz más icónica de la mítica serie de David Lynch, Twin Peaks, no fueron nada fáciles. Atravesada por la enfermedad del lupus desde que era muy joven, la cantante estadounidense, muerta hoy a los 65 años, no dio a conocer que padecía este mal hasta 2018.

Lo hizo a través de sus redes sociales. “Tengo lupus. Mi doctor ha hecho todo lo que ha podido. No puedo ni caminar. Y ahora mismo me es difícil mantenerme en pie”, confesaba. Entonces, hacía meses que la mujer que puso voz al mítico Falling no podía ni pasear a su perrita Gracie. Su columna vertebral se “desmoronaba”, decía en aquel mismo texto.

El secreto de su vida durante media vida

Una enfermedad que jamás afecto a sus vigorizantes cuerdas vocales, pero que menoscababan la energía de la artista estadounidense. Por eso aquel mismo año, tras anunciar su enfermedad, dejo los escenarios y el mundo de la música. Su último álbum de estudio My Secret Life (2011), cuyo título parecía un vaticinio del dolor que escondía de cara al público, se convirtió en el último trabajo de esta luchadora.

Julee Cruise en el episodio piloto de 'Twin Peaks', 1990

Nacida en Creston, Iowa, Cruise llevó la vida de una mujer del Renacimiento: reconocida vocalista, también tocaba varios instrumentos, fue actriz, tanto de teatro como de cine, ex miembro de la gira de los B-52, solía pilotar aviones y fue entrenadora de perros.

Más allá de su regalar su icónica voz para la banda sonora de Twin Peaks, también grabó dos magníficos e inquietantes álbumes de dream-pop con David Lynch y Angelo Badalamenti: Floating into the Night de 1989 y The Voice of Love de 1993. Además del ya mencionado My Secret Life (2011) y The Art of Being a Girl (2002).