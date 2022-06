Su voz acompañó enigmática a Twin Peaks desde el comienzo y, pese a su muerte, Julee Cruise continuará en el recuerdo de los muchos seguidores de esta serie para siempre. La cantante de "Falling", el tema principal de Twin Peaks, ha fallecido este viernes a los 65 años "en sus propios términos", según el comunicado que se ha compartido en Facebook. Famosa por su interpretación de esta canción, Cruise ya había colaborado con David Lynch en la película Terciopelo azul, en la que se incluía "Mysteries of Love". Sin embargo, su relación con el famoso director se enfrió en 2017.

El pique de Julee Cruise y David Lynch

"Falling" ha pasado a la historia de la televisión y con ella también Julee Cruise. La artista, quien interpretaba la letra escrita por David Lynch, apareció en la serie como cantante del bar local, así como en la película Twin Peaks: Fire Walk With Me de 1992. También regresó en la tercera y última temporada de la serie, estrenada en 2017, aunque no acabó muy contenta que digamos.

Julee Cruise en 'Twin Peaks: The Return'

"Estoy harta y no me podría importar menos Twin Peaks", escribió Julee Cruise en Facebook, una reacción que generó muchísimas respuestas. La propia cantante, miembro del grupo B-52, siguió comentando en la publicación, hablando con sus seguidores y dando más detalles acerca de su disgusto. "No me gusta la actitud de David Lynch y Sabrina Southerland hacia mí, y no volveré a trabajar para el emperador nunca más… ¡Gracias a Dios!", se lee en una de sus respuestas, en referencia a la productora de la serie.