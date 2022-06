La inflació tampoc es frena al maig

Les mesures del Govern per intentar frenar la inflació tampoc van donar resultat al maig. A Catalunya els preus van escalar dues dècimes més i ja s’enfila fins al 8,2% interanual, segons les dades de l’INE. Hi han influït, novament, l’encariment dels carburants i dels aliments que assoleixen xifres rècord del 9,5% en el primer cas i de fins al 14,8% en el dels transports. La inflació catalana, això sí, se situa ja 5 dècimes per sota de la mitjana estatal, que ja està en el 8,7%.

Davant d'aquesta situació, el BCE ha decidit pujar els

“Es confirma la tendència d'augment de l'IPC avançat per la pujada dels carburants i els aliments frescos.



A Catalunya, l'índex de preus de consum és del 8,2, lleugerament per sota dels 8,7 de l'Estat | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



Transports i aliments els que més repunten El preu dels carburants continua sent un dels principals responsables de l'alça de la inflació al maig, que s'aprecia a través de l'índex del transport, que a Catalunya va pujar 2,9 punts. L'escalada que ve des de lluny. La gasolina ha assolit un nou màxim històric després de sis setmanes seguides pujant i ja s'ha menjat tot el descompte aplicat pel Govern des de maig. El grup dels aliments i begudes no alcohòliques tampoc dona un respir i al maig augmenta a Catalunya un 1%. L'índex del vestit i el calçat ha registrat l'increment més gran de preus d'aquest mes amb una pujada del 3,4%, la qual cosa eleva la taxa anual al 3,5%. El poder adquisitiu pateix com mai Per la seva banda, la inflació subjacent, la que no té en compte ni energia ni aliments frescos, es dispara cinc dècimes, fins al 4,9 %, la taxa més alta des de 1995.

Baixen oci i habitatge El grup d'hotels, cafès i restaurants augmenta un 0,7% fins al 5,5% i el d'oci i cultura disminueix un 1% fins a arribar a una taxa anual del 2,4% per la baixada dels preus dels paquets turístics. L'indicador dels preus de l'habitatge ha retrocedit molt lleugerament, en 0,7 punts, pel descens dels preus de l'electricitat, encara que continua pressionant forta a l'alça al conjunt dels preus. La benzina i l'alimentació tornen a disparar la inflació