Fito & Fitilpaldis, así se prepara la banda para un concierto histórico en San Mamés

Dice Fito Cabrales que para que un sueño sea tal antes ha de ser soñado y lo que vivirá este sábado en el estadio de San Mamés es algo que ni si quiera cabía en su mente. Al otro lado del teléfono, a punto de comenzar los ensayos del concierto que ofrecerá este 11 de junio en el estadio de su equipo favorito, Fito cuenta cómo se prepara para tocar like a Rolling Stone en su ciudad natal, ante más de 45.000 personas, en un concierto histórico que se retrasmitirá en directo por, RTVE Play, La 2 y en Radio 3.

“Vamos a vivirlo como una gran fiesta. Para alguien de Bilbao como yo, San Mamés significa mucho, no hace falta que sea futbolero, nos sentimos muy identificados con este estadio, pero para mí, ¡imagínate!. Especialmente con la forma en que ha sucedido todo, con las entradas agotadas en tres días. Eso me lo he tomado como una muestra de cariño inmensa”, confiesa Fito desde el templo de su equipo de fútbol favorito.

Un concierto histórico para Fito & Fitipaldis Desde que Fito & Fitipaldis comenzaron su nueva gira Cada vez cadáver, este 2022, el músico y su banda han colgado el cartel de sold out en 16 ocasiones. Bilbao no iba a ser menos. Con más de 300.000 entradas vendidas, este éxito que resulta especialmente relevante cuando muchas bandas y músicos están teniendo problemas para llenar recintos y salas ante la avalancha de ofertas, tras el parón de la pandemia. Fito reconoce que esta gira está siendo muy especial, con un público volcado y el entusiasmo de vivir conciertos con la normalidad de antaño. “Si que hay un extra, la gente está como más happy por haber pasado una pandemia, valoran más no solo la música sino el reencuentro con el público mismo, verse las caras, las sonrisas sin mascarillas, sin el miedo de estar juntos y con esa celebración de que somos seres sociales. Nosotros con eso nos dejamos llevar a otro nivel”, comenta. Cartel concierto de Fito & Fitipaldis en San Mamés (Bilbao) Para le músico y los suyos este será un concierto histórico por muchos motivos. Fito & Fitipaldis acaban de recibir el disco Platino por sus más de 40.000 copias vendidas este último disco, Cada vez cadáver. Además esta vez, van a actuar ante mucha más gente que la que esté en San Mamés. El recital será retransmitido por La 2, en Radio 3, el canal Internacional de TVE, en la ETB y el canal de Youtube de la banda. Además podrá verse en streaming en RTVE Play -donde se podrá ver durante tres meses-, que será totalmente gratuito y en riguroso directo, puede convertirse en uno de los conciertos de un artista vasco y estatal más vistos en la historia. El músico reconoce que esa magnitud le da un poco de “vértigo”, pero sabe que cuando se sube al escenario todo cambia. “Tendremos que olvidarnos de todo eso, el escenario es mágico, siempre nos salva de esos nervios una vez que lo pisamos, otra cosa son los momentos previos. Si lo pienso fríamente no me levanto de la cama”, bromea. 21.23 min La razón por la que Fito & Fitipaldis ha tardado tanto en volver