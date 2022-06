Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona desmantellen dos dels grups criminals més actius de la zona de Campclar, dedicats al tràfic de drogues.

L'operatiu ha acabat amb nou detencions després de vuit entrades en diversos pisos i un bar. El macrodispositiu, amb uns 250 agents, ha desarticulat dos grups criminals que venien al detall cocaïna, heroïna i marihuana i que funcionaven a través d'un matriarcat. Segons el cap de l'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès dels Mossos d'Esquadra, Ramon Franquès, l'operatiu rebaixarà l'estigmatització del barri i millorarà la qualitat de vida. La investigació, iniciada a principis d'any i emmarcada en el pla de barris elaborat entre Mossos i Guàrdia Urbana, continua oberta i no es descarten noves detencions.

Grups criminals liderats per dones

Els cossos han qualificat el resultat “d’òptim”, destacant que l’operatiu ha permès “escapçar” els dos grups criminals. En ambdós casos les formacions estaven liderades per dones, que han estat detingudes. La policia no descarta que puguin haver quedat “petits detalls”, però en tot cas sostenen que es tractaria de persones que col·laboraven amb aquests.

Pel que fa a les drogues, s’ha trobat heroïna i cocaïna, però també marihuana. Així, els agents han desmantellat un total de quatre plantacions. La distribució de la droga, apunten, es feia al detall tot i que no descarten que hi pogués haver una diversificació de l’activitat. Els Mossos també resten pendents del recompte final per posar-ho a disposició judicial.

Finalment, els representants dels dos cossos han subratllat que el resultat de l’operatiu permetrà als veïns del barri “viure amb tranquil·litat”. De fet, alguns dels pisos on es trobaven les plantacions de marihuana eren de protecció social, i podran “anar destinats a la gent que els necessita” amb una “millora de la convivència”.