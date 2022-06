Els Mossos d’Esquadra investiguen una possible agressió sexual al Passeig Marítim de la Mar Bella de Barcelona aquesta nit. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que estava a la zona va ser alertada per dues joves que van trobar-ne una altra, de 19 anys, amb signes d’estar desorientada i amb ferides. La víctima va ser traslladada a l’Hospital Clínic i els Mossos estan a l’espera que presenti denúncia. S'ha activat el protocol per agressió sexual.

Es tracta d’una zona especialment concorreguda aquests dies per la celebració del Primavera Sound.