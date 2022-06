Segons les estadístiques, les parelles cada dia duren menys i el nombre de persones solteres augmenta. ¿Quins errors cometem a l’hora de triar parella? ¿Existeix la parella ideal? ¿La parella és només cosa de dos? En Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho debatem amb Antoni Bolinches, David Balaguer, Meritxell Falgueras, Arantxa Coca, Julián Contreras Ordóñez, Lorena Vázquez, Jorge Javier Vázquez o Cinta Méndez

Un dels personatges més mediàtics els últims anys a tota Espanya ha estat el Jorge Javier Vázquez. Tot i ser una cara tan coneguda i fer servir nombroses aplicacions per buscar parella, no ha aconseguit trobar encara la seva mitja taronja. Segons ell, resulta complicat en els temps que vivim obtenir una parella, no ja ideal, sinó estable. Al programa fa algunes reflexions sobre el fet de buscar algú per a compartir la vida i les dificultats que et trobes en el camí.

07.58 min Obrim fil - Jorge Javier Vázquez i la cerca de l'amor ideal

Com ha canviat l'ideal de parella entre les dones que avui dia són més empoderades, més modernes i amb més poder de decisió? L'Ana Boadas es proposa contestar aquesta pregunta i conversa sobre l'amor perfecte, sobre la durabilitat de les relacions i sobre l'univers de les relacions sentimentals amb la Marta Pontnou, la Marta Alonso i l'Anna Bertran en un dels llocs més bonics i amb més perspectiva sobre Barcelona.

05.27 min Obrim fil - Parlant de l'amor i la parella perfecta

La doctora en Psicologia i terapeuta de parella Arantxa Coca és una de les persones amb més experiència en la resolució de conflictes en l'àmbit del matrimoni i també més coneixedora de les dinàmiques que s'estableixen entre les persones quan es tracta de formar una unió estable. Entre altres consells per mantenir una bona relació, explica que una de les claus és buscar una combinació equilibrada entre amistat, atracció i un bon pacte entre les parts.

Sovint es tendeix a idealitzar les parelles que surten en les revistes o en els mitjans de comunicació, pensant que els famosos ho tenen tot per construir una relació perfecta i durable. Era el cas del Gerard Piqué i la cantant Shakira, fins que una revelació periodística va revelar que havien trencat el seu matrimoni. Una de les periodistes que va publicar la separació, la Lorena Vázquez, analitza si la parella era tan ideal com molts s'havien pensat i com estan les coses entre el matrimoni.

La definició de parella ideal pot tenir moltes perspectives. La Sofía Beyond té trenta-quatre anys i viu en el que es podria anomenar una "trieja" oberta, és a dir, viu amb dos homes i, a més, cadascun dels membres de la unió té altres relacions, que ells anomenen "metaamants". La Sofía explica a l'Ana Boadas com es gestiona emocionalment una relació sentimental tan complexa i quines són les bases perquè resulti estable i satisfaci a totes les parts.

13.36 min Obrim fil - Sofía Beyond, viu en una 'trieja' oberta

En Julián Contreras Ordóñez està molt acostumat a ser entrevistat als platós de televisió des de molt jove i a veure a casa seva relacions de parella complicades i com es gestionen. Autor de la novel·la "Artesanales", explica la seva visió de com ha de ser una unió sentimental o un matrimoni i, entre altres, afirmacions desenvolupa la idea que l'estat natural de les persones no és estar emparellades. A més, fa una confessió que crida l'atenció, l'edat a què va perdre la virginitat, quan era pràcticament un nen.