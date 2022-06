La setmana passada vam tenir el primer cicló tropical del Pacífic, l’Agatha. Va arribar a assolir la força de categoria 2 amb ratxes superiors als 200 km/h i onades de 8 metres d'alçada. El primer huracà de la temporada al Pacífic va afectar de ple Mèxic, on les pluges van ser molt abundants. Ja durant el cap de setmana, aquest sistema tropical ha arribat a Cuba i s’ha convertit en la primera tempesta tropical, en aquest cas, però, de l’Atlàntic. Ha estat batejada amb el nom d’Àlex. Ara bé, aquest dimarts ja s'ha desfet sobre l'oceà.

“5 AM AST Monday 6 June -- Here are the latest Key Messages for Tropical Storm #Alex. Tropical storm conditions are expected over Bermuda through this afternoon.



Latest forecast at https://t.co/B1w22rsOya pic.twitter.com/SK788zeHth“