¿Qué actriz utilizó el camerino de los Goya para "desestresarse" con su novio?

Jedet no tiene pelos en la lengua y lo ha vuelto a demostrar en sus respuestas a Eva Soriano durante el test de la verdad. “Yo soy muy sincera, también para mal, que nadie se ofenda”, advertía ya antes de empezar.

Sin tapujos, la artista ha reconocido que aprovecha su popularidad para conseguir cosas y que en una ocasión se hizo un simpa en un restaurante. Pero el desparpajo no es lo único que le sobra, a juzgar por su respuesta en relación a la ropa interior: “nunca llevo ropa interior, solo a veces, para dormir. A veces uso unos supositorios vaginales para dormir, que te refrescan la flora por dentro, y me pongo bragas porque, si no, se sale”.

Tal ha sido su elocuencia y soltura en el test de la verdad que Eva Soriano no ha dudado en atribuirle el honor de haber sido quien mejor lo ha contestado hasta la fecha. Por encima incluso de Isabel Gemio, que insinuó haber tenido alguna relación sexual en el plató de algún programa.

Puedes leer todas las preguntas y respuestas del test de la verdad a continuación

¿Alguna vez has llamado a tu pareja por el nombre equivocado? No

¿Alguna vez has aprovechado tu popularidad para conseguir algo? Claro, todo el rato. Si no, sería tonta.

¿Alguna vez has salido sin ropa interior a la calle? Nunca llevo ropa interior, solo a veces, para dormir. Porque a veces uso unos supositorios vaginales para dormir, que te refrescan la flora por dentro, y me pongo bragas porque, si no, se sale.

¿Alguna vez te has ido sin pagar de un restaurante? Ahora me invitan, pero una vez me fui sin pagar porque la camarera tardó una hora. Cuando salí por la puerta vino y me fui corriendo.

¿Alguna vez has tenido un affaire con un compañero o compañera de trabajo? Sí

¿Has utilizado un probador para algo que no sea probarte ropa? No, pero baños públicos sí. Y también el baño del Oceanografic de Valencia. Y también el camerino de los Goya, para desestresarme antes de salir.