Uns 8.000 veïns i veïnes de 25 municipis que formen part de la Comunitat d'Aigües de les Garrigues tornen a quedar-se sense aigua. De fet, des d'aquest divendres passat no poder consumir aigua de l'aixeta per beure i cuinar.

És la segona vegada en un mes que la presència de pesticides al punt de captació d'aigua provoca restriccions. A principis del mes de maig, una incidència semblant va deixar sense aigua potable a aquests habitants durant gairebé una setmana. Ara, es tem que aquesta vegada la problemàtica s'allargui més dies. Segons, l'alcalde de bovera, Òscar Avero, els nivells de pesticides a l'aigua han pujat i que l'aplicació de carboactius per millorar-ne la qualitat ja es troben a nivells molt alts.

“�� 24 municipis de les Garrigues i el Segrià tornen a patir restriccions d'aigua de boca per la detecció de plaguicides | @RTVECatalunya



��️ Jesús Riverola | @radio4_rne



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/15it3fh8rE“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 4, 2022

L'Ajuntament de Bovera, Garrigues, ha optat per repartir unes 750 botelles d'aigua embotellada entre els veïns arran de la prohibició d'utilitzar aigua de boca per beure i cuinar. Bona part de les botelles ja s'han entregat durant el migdia i, de cara la setmana vinent, el consistori preveu tornar a repartir-ne enter la ciutadania.

Un veí de Bovera transporta dos paquets d'aigua embotellada oferta per l'Ajuntament ACN | Anna Berga

L'alcalde, Òscar Acero, tem que la prohibició es pugui allargar més d'una setmana i critica que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Agència de Salut Pública no realitzin les analítiques a l'aigua fins dimarts.

A més, Acero ha criticat que l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de Salut Pública per no abordar el problema fins dimarts. "Es veu que el cap de setmana la gent no beu ni menja, crec que s'haurien de fer analítiques avui mateix", ha dit Acero, que considera aquesta situació "una vergonya".