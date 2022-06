Cada vez son menos los aspirantes que siguen en MasterChef. El nivel sube y los jueces cada vez son más exigentes con las elaboraciones, retos complicados que, a veces, dejan en evidencia a los concursantes. ¿Te acuerdas de la bronca que les echaron cuando ninguno consiguió preparar algo tan sencillo como un flan? Ellos seguro que no lo han olvidado.

Yannick, Claudia, Jokin, David, Luismi, María Lo, Verónica, Adrián y Patricia, la repescada de la décima edición, son los aspirantes que todavía siguen en la competición. En el Programa 8 los aspirantes se enfrentarán a su peor pesadilla: la repostería. Los jueces se convertirán en los capitanes de cada equipo en la prueba de exteriores. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz darán órdenes a los aspirantes con los ojos tapados, ¿qué podría salir mal? Además, recibiremos en plató la visita de Florentino Fernández, finalista de la quinta edición de MasterChef Celebrity, y también la de Ana Iglesias, ganadora de la octava edición del concurso.

La última en abandonar las cocinas fue Julia, que no pudo evitar emocionarse en su despedida, igual que sus compañeros. “Ha sido como un renacer para mí, me ha dado un soplo de aire fresco y ha sido una experiencia brutal”, reconocía antes de colgar su delantal. ¿Quién será el siguiente? Para descubrir el siguiente expulsado, tendremos que ser pacientes y esperar a la próxima semana. Este lunes 6 de junio no se emite el Programa 8. En lugar del talent culinario, podrás seguir en RTVE el primer debate a seis de las elecciones andaluzas.