¿Por qué hay animales ancianos? Si ya ha pasado su periodo reproductor, ¿por qué la evolución no los elimina?



Parafraseando al genetista Theodosius Dobzhansky, “nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución”. Es decir, vivir muchos años solo ocurre si sirve para algo.



Las hembras de elefante tardan 10 años en alcanzar la madurez sexual, aunque su pico reproductivo se produce entre los 30 y 40 años. Su periodo de gestación es de 22 meses y pueden pasar más de 9 años entre un parto y el siguiente. Viven unos 65 años y los individuos mayores suelen morir por el desgaste acumulado de sus dientes, ya que no pueden alimentarse.

Las hembras ancianas lideran a los elefantes RTVE