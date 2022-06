Siete libros para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta

“Me asaltaba el temor de caerme y así seguí dando vueltas incansablemente hasta que el sol se puso y ya, sin pensármelo dos veces, arremetí contra un seto de boj, la bicicleta se atoró y yo me apeé tranquilamente. Mi padre ya salía a buscarme”, así habla el niño protagonista de Mi querida bicicleta de Miguel Delibes. Este libro es “un canto a la vida”, “divertido que le va a gustar a cualquiera”, desde los fans del escritor vallisoletano, “un aficionado a la bici o simplemente busque un regalo”, explicaba su editor, Manu Iron, en La libélula. Está basado en sus propias experiencias personales, como por ejemplo cuando su padre le enseñó a montar en bici.

“La bicicleta acompañó a lo largo de su vida” a Miguel Delibes, tanto fue así que le regaló una, entre otras cosas, en su petición de mano a Ángeles de Castro, la que después fue su mujer. “Una bicicleta Velox amarilla con la que estuvo a punto de tener un percance porque Ángeles no llegaba bien a los frenos y en una bajada de una carretera tuvo un problema. Estuvo a punto de ser demasiado ‘Velox’ y no parar a tiempo evitando la curva que tenían en la bajada”, contaba el escritor y especialista en Delibes, Jesús Marchamalo, en No es un día cualquiera cuando presentaba su libro Delibes en bicicleta.

25.19 min No es un día cualquiera - Jesús Marchamalo, 'Delibes en bicicleta' - 'Café de las 9' - Escuchar ahora

La Asamblea General de la ONU declaró el 3 de junio el Día Mundial de la Bicicleta: “Constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud”. En Radio Nacional queremos celebrarlo con la literatura y las historias que ocurren sobre las dos ruedas, así que te proponemos una lista de libros y entrevistas con sus autores.

Viajes con rocinante La montañera Isabel Suppé tuvo un accidente en los Andes bolivianos en el año 2010 donde perdió a su compañero de viaje. Tuvieron que operarla 14 veces, para caminar tiene que utilizar unas muletas, así que los médicos le recomendaron ir en bici. En el libro Viajes con Rocinante cuenta su periplo en solitario que empezó con tan solo 30 euros. Travesías en Radio 5 Viajes con Rocinante Escuchar audio “La primera noche me perdí en un pueblito, me rescataron dos señores que me invitaron a su casa. Cuando se enteraron de mi presupuesto, me hicieron un regalo que era un cartel que decía 'Travesía en los Estados Unidos, se busca patrocinador'. Me lo tomé como un chiste. Lo dejé en la bicicleta pensando bueno, yo voy a sacar algunas fotos y va a quedar muy simpático. Dejé la bicicleta un ratito en una gasolinera, cuando volví de buscar el servicio me encontré con 7 dólares, que alguien había dejado debajo del cartel. Dije 'esto es buenísimo', parece que realmente funciona, así que voy a dejar el cartel en la bici y en una de esas me ayuda a financiar la gira”, explicaba en el espacio Travesías de Radio 5.

Sócrates en bicicleta Guillaume Martin es filósofo y ciclista profesional. En 2022 se encuentra en el equipo Cofidis. En el Giro de Italia de 2022 ha quedado el 14º, en el Tour de Francia del 2021, el 8º; y en La Vuelta a España de 2021, el 9º. En el año 2020 se hizo con el maillot de la montaña en La Vuelta. En 2021 vio la luz su libro traducido al español Sócrates en bicicleta. El Tour de Francia de los filósofos’. El ciclista y su traductor Marcos Pereda conversaron con Efecto doppler: “Nietzsche es el gran filósofo de la acción, del movimiento. Lo encontraba muy tendente a hacer una comparación con él mundo del deporte”. Efecto Doppler Sócrates en bicicleta Escuchar audio “El deporte hoy en día es algo que está muy institucionalizado. Es un juego, pero es un juego con reglas muy importantes que hay que hay que seguir y que tienen su justificación. Además en el cual la idea es que se acabe imponiendo el más fuerte y este acabe siendo el conquistador [...]. Está regido por una serie de reglas que tienden al capitalismo, al final hablamos del deporte profesional”, reflexionaba el francés.

Pirenaica El periodista Ander Eizaguirre recogió en Pirenaica el viaje en bici por los Pirineos desde la puerta de su casa en San Sebastián hasta el Cap de Creus en Girona. Está acostumbrado a andar en bici, así que con las alforjas llenas de lo necesario para el trayecto, se tomó el viaje con “calma”. Se paraba para escribir casi “en cada curva”, contó en Esto me suena. Esto me suena Segunda hora - 21/05/18 Escuchar audio A lo largo del trayecto se encontró con casi 40 puertos, se tomó con “prevención” y “calma” los grandes y más conocidos como el Tourmalet. “De repente algo que casi no aparece en el mapa, me pasó en la parte de Francia llegando al Mediterráneo, me encontré con cada puerto inesperado. Ahí sí que tenía que echar pie a tierra con la excusa de ‘no, estoy sacando fotos, eh’”.

A golpe de micrófono El ciclista Perico Delgado cuando dejó las dos ruedas y pasó a televisión no se podía creer todo lo que había alrededor de un final de etapa: “Fue llegar y empezar a ver cables y eran todo trampas”, le contaba a García en Esto me suena. De todo ello reflexiona en el libro A golpe de micrófono, las peripecias de un ciclista de élite reconvertido en periodista deportivo. Esto me suena Cuarta hora - 03/07/14 Escuchar audio “Cuando eres ciclista, te da igual estar en España que en Alemania, en Australia o en Estados Unidos. Porque tu vida es carretera, árboles, montaña, lluvia o viento. Cruzas la línea de meta, te vas al hotel, te quedas entre sus cuatro paredes y no conoces otra cosa”. Cuando pasó a la televisión pensó “esto es vivir”. “Comemos bien, visitamos lugares, podías ir a tomar una copa por ahí. Descubrí un mundo, una vida totalmente diferente y realmente atractiva”.