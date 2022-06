Tony Aguilar confirma que algunos artistas ya le han dicho que se presentarán al Benidorm Fest

El segundo programa del 'Eurovermú' dio para mucho. La jefa de la delegación española, Eva Mora, e Irene Mahía, arrancaban el Twitch de Eurovisión RTVE hablando sobre el Benidorm Fest 2023, la preselección española para el festival de Eurovisión. La jefa de la delegación nos adelantaba que "muy pronto" se darán los primeros detalles de la segunda edición del formato que dio a conocer al mundo a Chanel.

Eva Mora aprovechó su intervención en el 'Eurovermú' para animar a los compositores a escribir canciones para participar en la preselección: "Sin ellos no hay canciones. Les animo a que se emocionen, se enamoren, tengan inquietudes, para que todo eso lo plasmen en sus temas y nos los manden". La periodista Irene Mahía añadía que "todos los que se presenten tendrán una gran visibilidad, su canción será una de las más escuchadas del año". La jefa de la delegación también ha querido recalcar que "el Benidorm Fest no tiene que verse como una competición sino como un gran escaparate".

El Benidorm Fest quiere consolidarse como un referente internacional, así lo dijo Eva Mora durante la entrevista para el programa RTVE Responde: "Queremos que sea el motor de la industria musical de España". La jefa de la delegación también ha destacado el gran éxito que ha tenido la preselección entre el público más joven: "Con el Benidorm Fest hemos visto que la audiencia joven también se sienta a ver la televisión para escuchar música, aunque sea desde un móvil". Mahía también ha señalado que "hay que darle visibilidad a la nueva música y a los artistas más jóvenes".

Grandes artistas para el Benidorm Fest 2023

Tony Aguilar, comentarista de RTVE en Eurovisión, nos adelantó ayer en exclusiva que algunos artistas ya le han dicho que se presentarán a la próxima edición del Benidorm Fest: "No puedo decir quién, pero me han escrito varios artistas para decirme que este año quieren presentarse al Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión". El locutor de radio señalaba que gracias al éxito de Chanel y a su histórico tercer puesto en el certamen europeo, son muchos los artistas que se han planteado participar en la preselección española: "Ha habido una reacción de la industria discográfica y de los artistas en general que no se veía desde hacía muchísimos años".

03.00 min Eurovisión 2022 - España: Chanel canta "SloMo" en la final

Los bailarines también han sido parte del triunfo del Benidorm Fest. La jefa de la delegación española hacía hincapié en que este año se ha puesto en valor el mundo de la danza, un sector que ha sufrido mucho las consecuencias de la pandemia: "Todos esos artistas que se dedican al mundo de la danza son ejemplo de disciplina, de esfuerzo, de sufrimiento y de rigor absoluto a la hora de trabajar".

Entre ellos el equipo de baile de Chanel, formado por Josh Huerta, Exon Arcos, María Pérez, Raquel Caurín y Pol Soto, cuatro de ellos estuvieron ayer en el Eurovermú, el nuevo programa de RTVE Play presentado por Verónica Casanova y Daniel Borrego, para hablar sobre su experiencia en Turín. La bailarina Raquel Caurín nos contaba emocionada todos los mensajes que están recibiendo, tanto ella como sus compañeros, de que son inspiración. María recogía esas palabras y decía "No hay cosa más bonita que inspirar a otros".