Nova jornada de protestes dels sindicats educatius amb un seguiment de només un 1,18%. Aquesta caiguda d'assistència a la vaga accelera les negociacions, tot i que els sindicats consideren insuficient la nova proposta que els presenta el Departament d'Educació.

Teresa Esperabé, responsable d’educació de CCOO, creu que la proposta és un pas endavant, però encara insuficient. Per aquest motiu, consultaran a la seva militància. Esperabé confia que el Departament millori la proposta i es pugui assolir un acord a la pròxima reunió, prevista per dimarts vinent, que eviti la vaga total del 9 de juny.

La novetat més destacada és el retorn de l'assoliment del primer estadi , un complement de sou per antiguitat, als 6 anys d'exercici, en lloc dels 9 actuals. En canvi, no s'inclou la reducció d'una hora lectiva prevista en l'últim esborrany per als docents de primària el curs que ve.

La proposta que els han fet arribar el departament contempla una inversió d'uns 60 milions d'euros per a aquest mateix curs , que es destinarien al retorn dels sexennis al professorat amb caràcter no retroactiu i a millorar la inclusió a les escoles de màxima complexitat.

Una trentena de mestres s'han concentrat davant els serveis territorials d'Educació de Tarragona per reclamar més diàleg i consens en les negociacions amb el Departament. En la penúltima vaga parcial, els professors han participat en una "classe", on s'ha ridiculitzat el conseller Josep Gonzàlez-Cambray.

14 demandes

Sobre la problemàtica amb els sindicats educatius, el conseller ha admès que entén el “seu malestar”, però també ha reiterat que “no es pot fer tot alhora”, referint-se a la reversió de les retallades. Cambray ha lamentat que durant aquests mesos no s’hagin presentat a la mesa sindical i que no es tingui en compte que s’ha donat llum verda “a nou de les catorze demandes” que van fer.

El titular del departament també ha parlat dels canvis fixats pel curs vinent, com per exemple l’avançament de calendari, que es desplegarà “hi hagi o no hi hagi acord” perquè “són bons per l’alumnat”. Per això espera que es pugui fugir de la conflictivitat “el més aviat possible”. “No tinc cap voluntat de tenir els sindicats en contra”, ha afirmat.

Finalment, ha garantit que no hi haurà retallades el curs vinent, però ha recordat que s’ha de tenir en compte que no hi haurà continuïtat pel que fa als fons covid.