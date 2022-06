El Primavera Sound obre les portes al parc del Fòrum per donar pas a dos caps de setmana de concerts amb més de 500 actuacions. Després de dues edicions cancel·lades, la música torna a florir al Primavera Sound i el públic en té moltes ganes de macrofestival.

La vintena edició ha arrencat amb el punk de les californianes The Linda Linda’s. El concert ha donat el tret de sortida del Primavera a la Ciutat, que aquest dimecres també oferia actuacions a la sala Upload. A més de les nord-americanes, la jornada l'han completat Wet Leg, Teto Preto i Rina Sawayama. Els concerts han aixecat el teló d'un certamen que ha retornat al lloc on va néixer fa dues dècades. L’organització preveu reunir mig milió d’assistents de 140 països diferents en dotze dies i tant els abonaments com les entrades estan exhaurides des de fa mesos.

The Strokes ha cancel·lat el primer dels dos concerts que havia d’oferir aquest divendres al Primavera Sound, tot i que manté l’actuació de la setmana que ve al certamen. L’equip del grup ha comunicat que el motiu de la cancel·lació és un cas positiu de la covid-19 a la banda.

Actuacions

El festival celebra el 20è aniversari amb més de 670 actuacions al llarg de dotze dies repartides per 16 escenaris al Parc del Fòrum i 14 espais del Primavera a la Ciutat. El certamen recupera actuacions ajornades per la pandèmia, amb un cartell paritari que combina noms com The Strokes, Tyler, The Creator, la reunió inèdita de Pavement, Tame Impala, Gorillaz, The National, Jorja Smith, Beck i Nick Cave and the Bad Seeds.

S'hi sumen Bauhaus, Charli XCX, Disclosure, Maria del Mar Bonet, Idles, Duki al grupo de k-pop Dreamcatcher, Beach House, Caroline Polachek, King Krule, Einstürzende Neubauten, Kacey Musgraves, Bad Gyal, Jawbox, Jamie xx i Bikini Kill. Mavis Staples, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fontaines D.C., Parquet Courts, DJ Shadow, Autechre, Stingray 313, Paloma Mami, a més d'Amaia, Manel i els ja clàssics Shellac. El final de festa tindrà lloc el diumenge 12 de juny amb el Brunch -On The Beach a la platja de Sant Adrià del Besòs.